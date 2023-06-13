Türkiye'de görülmesi gereken 7 antik kent
Yurdun dört bir yanında bulunan dünyaca ünlü antik kentler, görünüşleri ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Gezerken kendinizi başka bir zamanda hissedeceğiniz antik kentleri bir araya getirdik. İşte Türkiye'de görülmesi gereken 7 antik kent...
Konu antik kentler olunca Türkiye en bereketli topraklardan bir tanesi. Çağlar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu’da Lidyalılardan Friglere, Hititlerden Perslere çok sayıda toplumun izini görmek mümkün.
LAODIKEIA ANTİK KENTİ - DENİZLİ
Laodikeia Antik Kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos Irmağı'nın güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikeia MÖ I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir.
UZUNCABURÇ ANTİK KENTİ - MERSİN
Hellenistik Dönem’de merkezi Uzuncaburç’un 4 kilometre doğusundaki Olba Territoriumu’nun ibadet yeri olan bugünkü Uzuncaburç yerleşim yeri, Roma Dönemi’nde, 72 yılında İmparator Vespesianus zamanında Olba’dan ayrılarak Diokaesareia (Tanrı-İmparator Kenti) adıyla özerk, kendi adına para basan kent durumuna gelmiştir. Bizans Dönemi’nin ardından Türkler buraya şehrin sembolü olan yüksek burcun (Hellenistik Kule’nin) ismini vererek “Uzuncaburç” demişlerdir.
KNIDOS ANTİK KENTİ - MUĞLA
Muğla İli, Datça İlçesi Reşadiye Yarımadası Türkiye’nin güneybatı uç noktasında yer alan yaklaşık 60 km uzunluğundaki Datça Yarımadası’nın batı kısmını meydana getirmektedir. Yarımada güneyde Simi, Tilos, Nisyros Adaları, batıda Stongyli ve Kos Adaları, kuzeyde ise Bodrum Yarımadası ile çevrilidir. Doğusunda ise modern Datça ilçesi ve bu ilçe ile içe geçmiş durumda olan Burgaz Mevkii’ndeki antik yerleşim yer almaktadır. Reşadiye Yarımadası’nın en uç noktasında antik dönemin önemli merkezlerinden biri olan Knidos Antik kenti bulunmaktadır.