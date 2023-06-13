Türkiye'de görülmesi gereken 7 antik kent

LAODIKEIA ANTİK KENTİ - DENİZLİ

Laodikeia Antik Kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos Irmağı'nın güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikeia MÖ I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir.