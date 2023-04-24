Türkiye’nin görülmesi gereken 15 doğal güzelliği

KARAPINAR ÇÖLÜ - KONYA

Konya‘nın Karapınar ilçesinde yer alan bu çöl, bölgede büyük bir göç dalgası yaşanmasına sebep olmuş. İpek Yolu üzerinde bulunan Karapınar, günümüzde gerek çölü gerekse tektonik gölleriyle pek çok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.