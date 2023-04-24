Türkiye’nin görülmesi gereken 15 doğal güzelliği

Yurdun her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir hazine yatıyor. Konumlandıkları yerin iklim şartlarına, bitki örtüsüne ve daha birçok etkene bağlı olarak kimi doğal güzellikler için en uygun ziyaret dönemi yazın kimileri içinse kışın oluyor. İşte görülmesi gereken 15 doğal güzelliği...

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KARAPINAR ÇÖLÜ - KONYA

Konya‘nın Karapınar ilçesinde yer alan bu çöl, bölgede büyük bir göç dalgası yaşanmasına sebep olmuş. İpek Yolu üzerinde bulunan Karapınar, günümüzde gerek çölü gerekse tektonik gölleriyle pek çok ziyaretçinin ilgisini çekiyor. 

Türkiye’nin görülmesi gereken 15 doğal güzelliği - Resim: 2 2 15

MEKE GÖLÜ - KONYA

Görüntüsü nazar boncuğunu andırdığı için "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, dünyada eşine az rastlanan doğal güzelliklerden bir tanesi.

Türkiye’nin görülmesi gereken 15 doğal güzelliği - Resim: 3 3 15

İZTUZU PLAJI - MUĞLA

İztuzu Plajı, Muğla’nın Dalyan ilçesinde konumlanıyor. 4.5 km uzunluğunda sahil şeridine sahip plajın bu denli özel kılan şey ise inci tanesi kumları ve kumların üzerine yumurtalarını bırakan caretta carettalar.

Türkiye’nin görülmesi gereken 15 doğal güzelliği - Resim: 4 4 15

DAMLATAŞ MAĞARASI - ANTALYA

1948 senesinde liman inşaatında kullanılması için taş çıkartmak adına açılan ocak sayesinde keşfedilmiş. Giriş kısmında 50 metrelik geçit bulunuyor. 15 metre yükseklikteki geçidi aştıktan sonra ziyaretçileri silindirik formda bir boşluk karşılıyor. Bu boşluktan mağaranın derinliklerine iniliyor.