Türkiye’nin görülmesi gereken 15 doğal güzelliği
Yurdun her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bambaşka bir hazine yatıyor. Konumlandıkları yerin iklim şartlarına, bitki örtüsüne ve daha birçok etkene bağlı olarak kimi doğal güzellikler için en uygun ziyaret dönemi yazın kimileri içinse kışın oluyor. İşte görülmesi gereken 15 doğal güzelliği...
KARAPINAR ÇÖLÜ - KONYA
Konya‘nın Karapınar ilçesinde yer alan bu çöl, bölgede büyük bir göç dalgası yaşanmasına sebep olmuş. İpek Yolu üzerinde bulunan Karapınar, günümüzde gerek çölü gerekse tektonik gölleriyle pek çok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.
MEKE GÖLÜ - KONYA
Görüntüsü nazar boncuğunu andırdığı için "Dünyanın Nazar Boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, dünyada eşine az rastlanan doğal güzelliklerden bir tanesi.
İZTUZU PLAJI - MUĞLA
İztuzu Plajı, Muğla’nın Dalyan ilçesinde konumlanıyor. 4.5 km uzunluğunda sahil şeridine sahip plajın bu denli özel kılan şey ise inci tanesi kumları ve kumların üzerine yumurtalarını bırakan caretta carettalar.
DAMLATAŞ MAĞARASI - ANTALYA
1948 senesinde liman inşaatında kullanılması için taş çıkartmak adına açılan ocak sayesinde keşfedilmiş. Giriş kısmında 50 metrelik geçit bulunuyor. 15 metre yükseklikteki geçidi aştıktan sonra ziyaretçileri silindirik formda bir boşluk karşılıyor. Bu boşluktan mağaranın derinliklerine iniliyor.