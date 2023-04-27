Türkiye’de görülmesi gereken 15 yer

UZUNKÖPRÜ / EDİRNE

Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür miraslarından biri olan Uzunköprü...

II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına başlanan köprü on altı yılda bitirilmiş ve 1443 yılında hizmete girmiştir. Dünyanın en uzun taş köprüsüdür.Uzunköprü'nün ustası Muslihittin Bey’dir.

Uzunköprü, 1.392 metre uzunluğa, 6.80 metre genişliğe sahip olup toplamda 174 kemer bulunmaktadır. Köprünün bazı ayaklarında selyaranlar, üstlerinde balkonlar yer almaktadır. Yine köprünün ayaklarında fil, aslan ve kuş figürleri de görülmektedir. Son olarak 1963 yılında onarılan köprünün üzerine dökülen beton neticesinde tarihi kimliğine zarar verilmiştir desek yanılmış olmayız. Günümüzde köprü üzerinden halen Edirne – İzmir karayolu geçmektedir.