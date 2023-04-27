Türkiye’de görülmesi gereken 15 yer
Türkiye seyahat etmek isteyenler için adeta bir cennet rotası. Tüm mevsimlerde ayrı güzelliğe sahip olan Türkiye'nin dört bir yanında bu güzelliğe sahiğ doğa harikaları maceracıların keşiflerini bekliyor. İşte Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 15 yer...
KRAL KAYA MEZARLARI / AMASYA
Helenistik Dönem'de, Amasya’yı İÖ. 302’den İÖ. 26’ya kadar başkent olarak kullanan Pontus Krallarına ait olan Kral Kaya Mezarları, Amasya Kalesi eteklerinde düz bir duvar gibi dikine uzanan kalker kayalara oyularak yapılmıştır.
Hatuniye Mahallesi’nin dar sokaklarından, tren yolunu geçerek çıkılan mezarların arasında, kayaya oyulmuş yollar ve merdivenler bulunmaktadır. Yeşilırmak Vadisi boyunca, irili ufaklı 21 mezar olduğu bilinmekle birlikte bunlardan sadece birkaç tanesi günümüze gelebilmiştir.
Mezarlara, Hatuniye Mahallesi’nin dar sokaklarından geçerek çıkılıyor. Mezarların arasında, kayaya oyulmuş yollar ve merdivenler bulunmakta. Yeşilırmak Vadisi boyunca, irili ufaklı 21 mezar olduğubilinse de, günümüze sadece birkaç tanesi gelebilmiş.
LAODİKEİA ANTİK KENT / DENİZLİ
Laodikeia Antik Kenti, coğrafi bakımdan çok uygun bir noktada ve Lykos Irmağı'nın güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok “Lykos'un kıyısındaki Laodikeia” şeklinde geçmektedir. Diğer antik kaynaklara göre ise kent MÖ. 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve kente Antiokhos'un karısı Laodike'nin adı verilmiştir. Laodikeia MÖ I. yüzyılda Anadolu'nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir.
UZUNKÖPRÜ / EDİRNE
Türkiye'nin ve Edirne'nin en önemli kültür miraslarından biri olan Uzunköprü...
II. Murad döneminde 1427 yılında yapımına başlanan köprü on altı yılda bitirilmiş ve 1443 yılında hizmete girmiştir. Dünyanın en uzun taş köprüsüdür.Uzunköprü'nün ustası Muslihittin Bey’dir.
Uzunköprü, 1.392 metre uzunluğa, 6.80 metre genişliğe sahip olup toplamda 174 kemer bulunmaktadır. Köprünün bazı ayaklarında selyaranlar, üstlerinde balkonlar yer almaktadır. Yine köprünün ayaklarında fil, aslan ve kuş figürleri de görülmektedir. Son olarak 1963 yılında onarılan köprünün üzerine dökülen beton neticesinde tarihi kimliğine zarar verilmiştir desek yanılmış olmayız. Günümüzde köprü üzerinden halen Edirne – İzmir karayolu geçmektedir.
ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ / GAZİANTEP
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi sanat tarihçileri ve arkeologlar kadar tarihe ve kültüre meraklı her yaştan ziyaretçi için çok önemli ve gözde bir müzedir. Müze, Türkiye’yi ziyaret etmek için tek başına sebep oluşturabilecek bir sanatsal zenginliğe ve çeşitliliğe sahiptir. Gerek bina büyüklüğü gerekse sergilenen mozaiklerin kapladığı alan bakımından, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olarak bilinmektedir.