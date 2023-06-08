Yabancılara göre Türkiye'deki en popüler turistik yerler
Türkiye İstanbul'un tarihi kokusuyla Akdeniz'in mavisiyle herkes için dünyada cennet bir yer. Peki turistler Türkiye'de en çok nereleri ziyaret etmek istiyor. Listeyi sizin için yaptık...
AYASOFYA CAMİİ - İSTANBUL
Dünyanın en güzel yapılarından biri olarak tanınan Ayasofya Camii'nin (Ayasofya) büyüleyici Bizans ihtişamı, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de de yapılacak en iyi şeylerden biridir.
MS 537'de Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılan kilise, Bizans İmparatorluğu'nun en büyük mimari başarısı olarak bilinir ve 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük kilisesi olmaya devam eder.
Dış cephesinin sarsıcı hacmi, Osmanlı fethinden sonra eklenen narin minarelerle çevrelenirken, görkemli ve mağaramsı freskli iç kısmı, eski Konstantinopolis'in kudret ve gücünün büyük bir hatırlatıcısıdır.
Bu ünlü anıt, ülkeyi ziyaret eden her turist için bir zorunluluktur.
EFES ANTİK KENTİ - İZMİR
Kaçırılmaması gereken, görkemli Efes harabesi , devasa anıtlar ve mermer sütunlu yollardan oluşan bir şehirdir.
Akdeniz bölgesindeki antik çağın en eksiksiz, hala ayakta duran ünlü şehirlerinden biri olan burası, Roma İmparatorluğu'nun altın çağında yaşamın nasıl olması gerektiğini deneyimleyeceğiniz yerdir.
Şehrin tarihi MÖ 10. yüzyıla kadar uzanır, ancak bugün gördüğünüz başlıca anıtların tümü, gelişen bir ticaret merkezi olduğu Roma döneminden kalmadır.
Özellikle Celsus Kütüphanesi, freskli teraslı evlerden oluşan kompleks ve Büyük Tiyatro, Efes'in Roma dönemindeki zenginliğine ve önemine işaret etmektedir.
Buradaki bir gezi gezisi, önemli noktaları kapsamak için en az yarım gün sürecek ve gerçekten keşfetmek istiyorsanız daha uzun sürecektir, bu nedenle ziyaretinizi aceleye gelmemek için planladığınızdan emin olun.
KAPODOKYA - NEVŞEHİR
Kapadokya'nın gerçeküstü, kayalık vadileri her fotoğrafçının hayalidir.
Uçurum sırtları ve tepe sırtları, binlerce yıllık rüzgar ve su hareketiyle oluşan dalga benzeri kayaların veya tuhaf şekilli dorukların dalgalanan panoramalarına ev sahipliği yapar.
Ve manzaralar için yürüyüş yapmak istemiyorsanız, burası sıcak hava balonuna binmek için dünyanın en iyi yerlerinden biridir .
Ay benzeri bu eşsiz manzarada, bu bölgenin manastır Hıristiyan topluluklarına ev sahipliği yaptığı Bizans Dönemi'nin freskli kaya kiliseleri ve mağara mimarisi bulunmaktadır.
Özellikle, Göreme Açık Hava Müzesi ve Ihlara Vadisi'ndeki çok sayıdaki mağara-kiliseler, dünyadaki orta Bizans dönemi dini sanatının hayatta kalan en iyi örneklerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır.
Kapadokya'nın yarı yamaca oyulmuş, gezginlerin çevredeki kırsal bölgeyi keşfetmek için üslendikleri köyleri, tam çağdaş konforla bir mağarada uyumanıza olanak tanıyan butik otelleri ile başlı başına bir cazibe merkezidir.
TOPKAPI SARAYI - İSTANBUL
İnanılmaz derecede görkemli olan İstanbul'un Topkapı Sarayı, sizi Sultanların fantastik, zengin dünyasına götürür.
Osmanlı döneminin padişahları buradan, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'ya, oradan Orta Doğu'ya ve Afrika'ya kadar uzanan bir imparatorluk kurdular.
Dekadan taşkın çinileri ve gösterişli mücevherli dekorlarıyla iç mekanlar, Osmanlı'nın güç üssüne unutulmaz bir bakış niteliğindedir.
Özellikle imparatorluğun işlerinin Sadrazam tarafından yürütüldüğü Divan-ı Hümayun binasını kaçırmayın; İmparatorluk Hazinesinde sergilenen silah koleksiyonu; birinci sınıf minyatür resim koleksiyonu; ve ünlü Osmanlı mimarı Sinan tarafından tasarlanan göz kamaştırıcı Harem odaları.
Çevredeki halka açık bahçeler, bir zamanlar Kraliyet Sarayı'nın tek alanıydı, ancak şimdi halka açık ve şehrin sokaklarından sakin, yeşil bir soluklanma sağlıyor.