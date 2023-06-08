Yabancılara göre Türkiye'deki en popüler turistik yerler

AYASOFYA CAMİİ - İSTANBUL

Dünyanın en güzel yapılarından biri olarak tanınan Ayasofya Camii'nin (Ayasofya) büyüleyici Bizans ihtişamı, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de de yapılacak en iyi şeylerden biridir.

MS 537'de Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılan kilise, Bizans İmparatorluğu'nun en büyük mimari başarısı olarak bilinir ve 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük kilisesi olmaya devam eder.

Dış cephesinin sarsıcı hacmi, Osmanlı fethinden sonra eklenen narin minarelerle çevrelenirken, görkemli ve mağaramsı freskli iç kısmı, eski Konstantinopolis'in kudret ve gücünün büyük bir hatırlatıcısıdır.

Bu ünlü anıt, ülkeyi ziyaret eden her turist için bir zorunluluktur.