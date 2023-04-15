Türkiye'nin 11 tabiat harikası
Kanyondan tabiat parkına, şelaleden krater gölüne Türkiye'nin saklı kalmış güzelliklerini sizin için derledik. İşte Türkiye'nin 11 göz kamaştıran saklı güzelliği....
AKGÖL - SİNOP
Ayancık ilçesinin güneyinde bulunan Akgöl, etraftaki sık köknar ormanları içinden akan iki çayın birleşmesiyle oluşmuştur.
ŞAHİNKAYA KANYONU - SAMSUN
Kızılırmak üzerine kurulu olan ve Vezirköprü’ye 13 km uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajı’nın en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekmektedir.Kanyon, Kızılırmak’ın turkuaz rengi sularının üzerinde göz kamaştırmakta ve heybetiyle görenleri büyülemektedir.
SAPADERE KANYONU - ANTALYA
Alanya ilçesinin doğusunda, Sapadere köyünde bulunan kanyon, bunaltıcı yaz sıcaklarından kurtulup bir nebze olsun serinlemek, su kenarına kurulu çardaklarda temiz orman havasını teneffüs etmek, yaylalardaki karlardan eriyerek gelen buz gibi sularda yetişen alabalıklardan yemek isteyenlere eşsiz bir deneyim sunmaktadır.
SÜLÜKLÜGÖL TABİAT PARKI - BOLU
Sülüklügöl Tabiat Parkı, Mudurnu'ya 50 km uzaklıkta bulunmaktadır. Günümüzden yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan göl, el değmemiş bir güzelliğe sahiptir.