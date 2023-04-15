Türkiye'nin 11 tabiat harikası

ŞAHİNKAYA KANYONU - SAMSUN

Kızılırmak üzerine kurulu olan ve Vezirköprü’ye 13 km uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajı’nın en derin yeri olma özelliği ile dikkat çekmektedir.Kanyon, Kızılırmak’ın turkuaz rengi sularının üzerinde göz kamaştırmakta ve heybetiyle görenleri büyülemektedir.