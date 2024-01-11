Türkiye'den O Ülkeye Akın Başladı! İşte 30 Gün İçinde Oturma İzni Veren O Ülke
Kuzey Makedonya, Türklerin uğrak noktası ve yaşam alanına dönmüş durumda. Kuzey Makedonya'nın Türk girişimci ve yatırımcılarına sunduğu vergi avantajları ve ekonomik fırsatlar, vatandaşların göç etmesinde büyük bir etken. Ayrıca Kuzey Makedonya 30 gün içinde oturma izni de vermektedir.
Özellikle son yıllarda Türk vatandaşları, Kuzey Makedonya'ya ya seyahate gidiyor ya da yeni bir yaşam alanı oluşturuyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri de Kuzey Makedonya'nın Türk girişimci ve yatırımcılarına sunduğu vergi avantajları ve ekonomik fırsatlar.
ŞİRKET KURMA VE OTURMA İZNİ
Kuzey Makedonya'da şirket kurduktan 1 ay sonra oturma izni alınabilmektedir. Bu avantaj da özellikle Türk girişimci ve yatırımcıları, Kuzey Makedonya'ya çekmektedir. Ülkede 1000'den fazla Türk şirketi faaliyet göstermekte ve bu durum, Kuzey Makedonya'nın Türk iş insanları için önemli bir merkez haline geldiğini gösteriyor.
KUZEY MAKEDONYA VE AB
Kuzey Makedonya Avrupa Birliği'ne (AB) girme yolunda ilerlemektedir. AB yolundaki bu ilerleme, ülkede yaşayan ve iş kuran Türk vatandaşlarına daha fazla fırsat ve avantaj sunuyor.
KUZEY MAKEDONYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER
2021 Nüfus Sayımı verilerine göre, Kuzey Makedonya'da yaşayan toplam nüfus 1 milyon 836 bin 713 kişi. Bu nüfusun 70 bin 961'i (%3.86) Türk vatandaşı olarak kaydedilmiş. Bu verilen, Kuzey Makedonya'nın Türk toplumu için ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor.