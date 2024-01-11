Türkiye'den O Ülkeye Akın Başladı! İşte 30 Gün İçinde Oturma İzni Veren O Ülke

KUZEY MAKEDONYA'DA YAŞAYAN TÜRKLER

2021 Nüfus Sayımı verilerine göre, Kuzey Makedonya'da yaşayan toplam nüfus 1 milyon 836 bin 713 kişi. Bu nüfusun 70 bin 961'i (%3.86) Türk vatandaşı olarak kaydedilmiş. Bu verilen, Kuzey Makedonya'nın Türk toplumu için ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor.