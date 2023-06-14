Yabancı turistlere göre Türkiye'de fotoğraf çekilecek en güzel 20 yer
Doğu ile Batı arasında bir yerde oturan büyüleyici bir ülke olan Türkiye, zengin bir tarihe ve ziyaret edebileceğiniz en sıra dışı ve büyüleyici yerlerden bazılarına sahiptir. Türkiye'de fotoğraf çekilecek güzel yerleri bulmak kolaydır.
PAMUKKALE - DENİZLİ
Pamukkale'deki masmavi traverten teras oluşumları ve termal havuz muhteşem bir manzara. Mineral bakımından zengin sular doğal olarak tepelerden aşağı akar ve yolda kar beyazı kireçtaşını yumuşak bir şekilde şekillendirir. Uzaktan, tepeler neredeyse donmuş görünüyor ve çarpıcı fotoğraf fırsatları sunuyor. Ayrıca vadinin açık manzarasını görmek için havuzların tepesine 200 metre yüksekliğe tırmanabilirsiniz.
ÖLÜDENİZ - MUĞLA
Tatil köyü Ölüdeniz'deki mavi lagün, Türkiye'nin en iyi plajlarından birine ev sahipliği yapmaktadır . Aynı zamanda bir yamaç paraşütçülerinin ve kanocuların rüyasıdır. Uzun mesafeli Likya Yolu parkuru buradan başlar, ancak yürüyüş yapmayanlar için bile masmavi göl ve çevresindeki çakıllı sahil plajı mutlaka ziyaret edilmelidir.
ÇIRALI PLAJI - ANTALYA
Tropik cennetten bir parça arayan doğa tutkunları için Çıralı'dan iyisi olamaz. Koyu yeşil ormanlık dağlarla çevrili ıssız bir plaj olan Çıralı, Likya İmparatorluğu'ndan kalma kalıntılara da yakındır. Deniz kaplumbağaları kumların üzerinde yuva yaptığı için plaj koruma alanıdır.
KURŞUNLU ŞELALESİ - ANTALYA
Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, derinlerinde gizli bir şelale bulunan sık bir çam ormanıdır. Şelale sadece 10 metre yüksekliğindeyken, altındaki yeşil-mavi havuz, yakınlardaki restore edilmiş değirmen ve zengin yaban hayatı, çarpıcı renkleri ve çeşitliliği ile bunu fazlasıyla telafi ediyor.