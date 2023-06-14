Yabancı turistlere göre Türkiye'de fotoğraf çekilecek en güzel 20 yer

PAMUKKALE - DENİZLİ

Pamukkale'deki masmavi traverten teras oluşumları ve termal havuz muhteşem bir manzara. Mineral bakımından zengin sular doğal olarak tepelerden aşağı akar ve yolda kar beyazı kireçtaşını yumuşak bir şekilde şekillendirir. Uzaktan, tepeler neredeyse donmuş görünüyor ve çarpıcı fotoğraf fırsatları sunuyor. Ayrıca vadinin açık manzarasını görmek için havuzların tepesine 200 metre yüksekliğe tırmanabilirsiniz.