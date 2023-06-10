Yaz tatili için en iyi rotalar
Yaz tatili planında nereye gideyim diye düşünenler için bu liste tam size göre. İşte deniz, kum, güneş ile tadını çıkarmak, tarihi yapıları görmek, doğayla baş başa bir tatil geçirmek için Türkiye'nin en çok tercih edilen rotaları...
Havaların ısınmasının etkisiyle de yaz tatili planları çoktan yapılmaya başlandı. Yaz tatilini nerede yapacağına karar veremeyenler ise kendileri için en uygun tatil yerini araştırmaya devam ediyor.
KAŞ
Masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koyları ile Kaş, Antalya’nın en bakir tatil merkezlerinden. Dalış turizmi ile öne çıkan Kaş, hemen karşısındaki Meis adasına göz kırpıyor.
AKYAKA
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, Sakin Şehir (Cittaslow) Ağı’nın bir parçası. Gökova Körfezi’nin içerisinde muhteşem kumsalları, yemyeşil kamp alanları ile doğa severleri ağırlayan Akyaka, buz gibi suyuyla yaz aylarında insanı kendine getiren Azmak Çayı ile de bir hayli popüler.
AYVALIK
Balıkesir’in Ege kıyısındaki ilçesi Ayvalık, Rum ve Türk kültürünün ortak izlerinin görülebildiği bir yer. İlçe merkezindeki daracık sokaklarda ayakta kalma mücadelesi veren taş evler ve mahalle kültürü deneyimlemeye değer.