Yaz tatilinde gidilebilecek 8 doğa harikası

AKKAYA TRAVERTENLERİ - BOLU

Bolu'nun 10 kilometre güneybatısında, Mudurnu yolu üzerinde bulunan Akkaya Travertenleri, “Bolu'nun Pamukkalesi” olarak ün yapmış olup, görülmeye değer bir güzelliğe sahiptir. Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki tek örnek olan, doğal yapısını aynen koruyan nadir çevrelerden biri olan Akkaya Travertenleri, doğu–batı doğrultusunda 250 metre uzunlukta bir oluşum ve bu oluşumun 100 metre batısında 50 metre uzunlukta farklı bir oluşum daha bulunmaktadır.