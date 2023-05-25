Yaz tatilinde gidilebilecek 8 doğa harikası
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "kulturportali" internet adresi üzerinden doğada keşfedilmesi gereken yerleri listeledi. İşte birbirinden güzel 8 doğa harikası yerler...
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan "kulturportali" internet sitesinde, özellikle yaz tatilinde kendini doğada bulabileceğiniz en güzel yerleri sizler için listeledi.
KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI - ISPARTA
Eğirdir İlçesi’nin 29 kilometre güneyinde bulunan Kovada Gölü, oldukça sığ bir göldür. Benzersiz flora zenginliği ve yaban hayatı çeşitliliğinin yanı sıra, açık havada dinlenme ve eğlenme imkanları bakımından büyük potansiyele sahip olması, Kovada Gölü ve çevresini milli park yapmaya yetmiştir.
AKKAYA TRAVERTENLERİ - BOLU
Bolu'nun 10 kilometre güneybatısında, Mudurnu yolu üzerinde bulunan Akkaya Travertenleri, “Bolu'nun Pamukkalesi” olarak ün yapmış olup, görülmeye değer bir güzelliğe sahiptir. Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki tek örnek olan, doğal yapısını aynen koruyan nadir çevrelerden biri olan Akkaya Travertenleri, doğu–batı doğrultusunda 250 metre uzunlukta bir oluşum ve bu oluşumun 100 metre batısında 50 metre uzunlukta farklı bir oluşum daha bulunmaktadır.
TAŞYARAN VADİSİ - UŞAK
Uşak-İzmir Karayolu üzerinde şehir merkezine yaklaşık 45 km uzaklıkta olan Taşyaran Vadisi; su, rüzgâr ve tektonik hareketler sonucu oluşmuştur. Vadiyi kaplayan ve zeminden başlayarak farklı renklere bürünen kayalar, bir ressamın renk paleti gibi görünmektedir.