Yaz tatili için 7 deniz rotası

Yaz tatili için henüz plan yapmadıysanız, stres ve gürültüden uzak, çok az kişinin bildiği yerlerden oluşan listemiz tam size göre. İşte her biri birbirinden güzel, keşfedilmeyi bekleyen 7 tatil beldesi...

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ÖZDERE / İZMİR

İzmir'in diğer tatil beldelerine göre biraz daha sakin olan Özdere, doğal güzellikleriyle görülmeye değer.

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KAPIDAĞ YARIMADASI / BALIKESİR

Aslında Erdek ve Ocaklar Köyü, Marmara bölgesinde oldukça popüler olan tatil yerleri. Ama asıl keşfedilmesi gereken yerler, diğer koylar. Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini ile oldukça büyüleyici.

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ERİKLİ / EDİRNE

İstanbul'a yakın olmasıyla avantajlı olan Erikli, genelde Marmara bölgesinde yaşayan insanların yazlıklarının olduğu sahil beldesi.

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AKYAKA / MUĞLA

Tercihinizi Bodrum'dan yana kullanmak istemiyorsanız bir başka Muğla`daki tatil beldesinde tatilinizi geçirebilirsiniz. Hep esintili havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan Akyaka dalgalı deniziyle ileride çok popüler olacak gibi.