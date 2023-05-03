Yaz tatili için 7 deniz rotası
Yaz tatili için henüz plan yapmadıysanız, stres ve gürültüden uzak, çok az kişinin bildiği yerlerden oluşan listemiz tam size göre. İşte her biri birbirinden güzel, keşfedilmeyi bekleyen 7 tatil beldesi...
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ÖZDERE / İZMİR
İzmir'in diğer tatil beldelerine göre biraz daha sakin olan Özdere, doğal güzellikleriyle görülmeye değer.
KAPIDAĞ YARIMADASI / BALIKESİR
Aslında Erdek ve Ocaklar Köyü, Marmara bölgesinde oldukça popüler olan tatil yerleri. Ama asıl keşfedilmesi gereken yerler, diğer koylar. Denizinin güzelliğini, havasının temizliğini ile oldukça büyüleyici.
ERİKLİ / EDİRNE
İstanbul'a yakın olmasıyla avantajlı olan Erikli, genelde Marmara bölgesinde yaşayan insanların yazlıklarının olduğu sahil beldesi.
AKYAKA / MUĞLA
Tercihinizi Bodrum'dan yana kullanmak istemiyorsanız bir başka Muğla`daki tatil beldesinde tatilinizi geçirebilirsiniz. Hep esintili havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan Akyaka dalgalı deniziyle ileride çok popüler olacak gibi.