Yaz tatili için 7 deniz rotası

AKYAKA / MUĞLA

Tercihinizi Bodrum'dan yana kullanmak istemiyorsanız bir başka Muğla`daki tatil beldesinde tatilinizi geçirebilirsiniz. Hep esintili havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan Akyaka dalgalı deniziyle ileride çok popüler olacak gibi.