Dünyada sadece iki tane var: Biri Türkiye'de

2018 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NE ALINDI

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Roma hamamının, Valilik tarafından 2010 yılında yapılan çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarıldığı ve UNESCO'ya dahil edilmesi için Vali Kemal Yurtnaç'ın, girişimde olduğu belirtildi. Bunun sonucunda Sarıkaya Roma Hamamı, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne yer almıştır.