Dünyada sadece iki tane var: Biri Türkiye'de
Dünyada sadece iki tane olan ve biri Türkiye'nin Yozgat ilinde bulunan Sarıkaya Roma Hamamı, Roma Dönemi'nden günümüze kadar ulaşmayı başaran tarihi yapılardandır. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde olan Sarıkaya Roma Hamamı, efsanesi ile de ziyaret edenleri oldukça etkilemekte...
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kaplıcalar Mahallesi'nde yer alan Sarıkaya Roma Hamamı diğer adıyla Kral Kızı Hamamı, Roma Dönemi’nden bu yana 2 bin yıldır doğal bir sıcak su kaynağı olarak kullanılıyor.
Kaplıca tesislerinin içerisinde bulunan Sarıkaya Roma Hamamı’nın Roma Dönemi'ne ait antik ismi "Basilica Therma (Aqua Sarvenae)"dir. Bölgede bulunan termal kaynağın üzerine inşa edilmiştir.
Hristiyanlığın bölgede yayılmasından sonra Roma Hamamının kuzey kısmına bir kilise eklenerek ismi bu binaya atfen Basilica Therma olarak değiştirilmiştir. M.S. 451 yılına kadar Basilica Therma bir piskoposluk merkezi olmuştur. Sonraki dönemlerde de insanlar hamamın şifalı kaynaklarından faydalanmıştır.
2018 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NE ALINDI
Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Roma hamamının, Valilik tarafından 2010 yılında yapılan çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarıldığı ve UNESCO'ya dahil edilmesi için Vali Kemal Yurtnaç'ın, girişimde olduğu belirtildi. Bunun sonucunda Sarıkaya Roma Hamamı, 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne yer almıştır.
Günümüzde yapının ana bölümleri olarak batıya dönük bir fasad, bunun önünde büyük termal havuz, cephe gerisinde iç havuz ve bunun doğusunda üçüncü bir havuz göze çarpmaktadır.