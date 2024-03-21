10 soruda 31 Mart yerel seçimleri! İşte tüm merak ettiklerinizin cevabı

Türkiye'de vatandaşlar, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor.

Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. İşte seçime sayılı günler kala seçim hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...