10 soruda 31 Mart yerel seçimleri! İşte tüm merak ettiklerinizin cevabı
Türkiye, 31 Mart Pazar günü, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek. Oy kullanacak vatandaşların aklında seçimlere ilişkin pek soru bulunuyor. İşte 10 soruda 31 Mart yerel seçimlerinin ayrıntıları...
Türkiye'de vatandaşlar, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre süreç işliyor.
Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. İşte seçime sayılı günler kala seçim hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
1- Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
2- Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi?
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.
3 - Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?
Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.