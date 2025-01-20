100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri değişti. Peki 100 bin TL'nin 32 günlük (aylık) getirisi ne kadar? İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları...

Sude İnak Sude İnak
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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından mercek altına aldı. 

Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.

Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka 100 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi!

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 2

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %36,50

Net Getiri 2.880 TL

Vade Sonu Tutar 102.880 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 3

YAPIKREDİ 

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 3.551 TL

Vade Sonu Tutar 103.551 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %45,50

Net Getiri 3.590 TL

Vade Sonu Tutar 103.590 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 3.708 TL

Vade Sonu Tutar 103.708 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 6

ING

Faiz Oranı %50,00

Net Getiri 3.945 TL

Vade Sonu Tutar 103.945 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 7

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı %50,00

Net Getiri 3.945 TL

Vade Sonu Tutar 103.945 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 8

ENPARA

Faiz Oranı %40,00

Net Getiri 3.156 TL

Vade Sonu Tutar 103.156 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 9

ODEA

Faiz Oranı %45,00

Net Getiri 3.551 TL

Vade Sonu Tutar 103.551 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 10

FİBABANKA

Faiz Oranı %49,50

Net Getiri 3.906 TL

Vade Sonu Tutar 103.906 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 11

AKBANK

Faiz Oranı %46,00

Net Getiri 3.630 TL

Vade Sonu Tutar 103.630 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 12

CEPTE TEB

Faiz Oranı %51,00

Net Getiri 4.024 TL

Vade Sonu Tutar 104.024 TL

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100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız! - Resim: 13

ON PLUS

Faiz Oranı %53,00

Net Getiri 4.182 TL

Vade Sonu Tutar 104.182 TL

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