100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız!
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri değişti. Peki 100 bin TL'nin 32 günlük (aylık) getirisi ne kadar? İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından mercek altına aldı.
Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.
Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka 100 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi!
İŞ BANKASI
Faiz Oranı %36,50
Net Getiri 2.880 TL
Vade Sonu Tutar 102.880 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 3.551 TL
Vade Sonu Tutar 103.551 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı %45,50
Net Getiri 3.590 TL
Vade Sonu Tutar 103.590 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 3.708 TL
Vade Sonu Tutar 103.708 TL
ING
Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 3.945 TL
Vade Sonu Tutar 103.945 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı %50,00
Net Getiri 3.945 TL
Vade Sonu Tutar 103.945 TL
ENPARA
Faiz Oranı %40,00
Net Getiri 3.156 TL
Vade Sonu Tutar 103.156 TL
ODEA
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 3.551 TL
Vade Sonu Tutar 103.551 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı %49,50
Net Getiri 3.906 TL
Vade Sonu Tutar 103.906 TL
AKBANK
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 3.630 TL
Vade Sonu Tutar 103.630 TL
CEPTE TEB
Faiz Oranı %51,00
Net Getiri 4.024 TL
Vade Sonu Tutar 104.024 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %53,00
Net Getiri 4.182 TL
Vade Sonu Tutar 104.182 TL