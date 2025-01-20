100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu: Şok olacaksınız!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından mercek altına aldı.

Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.

Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka 100 bin TL'nin bir aylık (32 günlük) faiz getirisi!