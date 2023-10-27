100. Yılda Ankara'da Büyük Yürüyüş! Filistin Büyükelçisi Mustafa da büyük yürüyüşe katılacak

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Ankara’da sekiz büyük kitle örgütünün ortak çağrısıyla düzenlenecek büyük yürüyüşe 2 gün kaldı. 29 Ekim saat 14.00’de Ulus’taki Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e gidilecek yürüyüş için son hazırlıklar yapılıyor. İlçe meydanlarında kurulan masalarda vatandaşlar yürüyüşe çağırılıyor, 81 ilden kaldırılacak otobüslerde koltuklar doluyor, belirlenen sloganlar pankartlara, dövizlere bastırılıyor.

Filistin halkının mücadelesine adanan yürüyüşe Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, CKD Genel Sekreteri Aysan Canver ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun Filistin Ankara Büyük Elçisi Faed Mustafa’yı çağırdı. Yürüyüşün düzenleyicisi sekiz demokratik kitle örgütünü temsilen yapılan davette Büyükelçi Faed Mustafa, katılmaktan çok mutlu olacağını belirtti. Büyükelçi Mustafa, yürüyüşte konuşma da yapacak.

"Tahakküm Altında Yaşamayı Reddediyoruz"

Heyet, Büyükelçilikte çok sıcak şekilde karşılandı. Büyükelçi Mustafa, kendisini ziyaret eden heyete Filistin direnişinde gelinen aşamayı ve Filistin halkının amaçlarını anlattı. Başkasının toprağında gözlerinin olmadığını söyledi. Sadece kendi topraklarında özgür ve gelişmiş bir devlet olarak yaşamak istediklerini belirtti. Başka bir devletin tahakkümü altında yaşamayı reddettiklerini söyledi. Bağımsız Filistin devleti olarak gelişmek istediklerini aktardı ve böyle bir gelecek istediklerini vurguladı.

CKD ve TGB gibi kuruluşların Filistin davasını desteklemesinin kendilerine güç verdiğini söyledi. Böyle bir yürüyüşte kadınların ön planda olmasını kendilerinin de istediği ve takdir ettiğini aktardı.

eyet de Gazze’de yaşanan katliamlar için başsağlığı dileyerek Filistin halkının yanında olduklarını söylediler. Büyükelçi Mustafa’yı Cumhuriyetimizin 100. yılı için düzenlenen ve Filistin direnişine atfedilen büyük yürüyüşe davet ettiler. Yürüyüşün antiemperyalist bir temeli olduğunu söylediler.

‘MUSTAFA KEMAL GERÇEĞİNE YAKLAŞIYORUZ’

Yürüyüşün düzenleyici kitle örgütleri adına CKD Genel Başkanı Oygür imzasıyla sunulan davet metninde de şu ifadelere kullanıldı:

Sayın Büyükelçim;

- Öncelikle Gazze’de Filistin halkına yaşatılan zulmü en güçlü şekilde lanetlediğimizi ve yüreğimizin mazlum Filistin halkıyla attığını belirtmek isteriz. Emperyalist sistemin utanç verici naklen yayınlarıyla İsrail’in Filistin halkına yaşattıklarını izlemek çok acı verici. Gazze’de ve esasen tüm Filistin’de insanlık ABD emperyalizmine ve siyonist İsrail’e karşı bir sınav veriyor. Bu sınavdan insanlık mutlaka galip çıkacaktır.

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘Mazlum milletler emperyalizmi mahv ve nabut edecektir.’ demiştir. Bu gerçeğe adım adım yaklaşıyoruz.

Sayın Büyükelçim; karşınızda CKD ve TGB olarak bulunuyoruz; ancak yanınıza, anti-emperyalist, Atatürkçü 8 demokratik kitle örgütünü temsilen geldik. Ziyaretimizin bir amacı, Gazze’de yaşananlarla ilgili taziyelerimizi sunmak, diğer amacı, bu kitle örgütleri ortaklığıyla, Cumhuriyetimizin 100. Yılı onuruna Pazar günü, kitlelerle birlikte yapacağımız Büyük Cumhuriyet Yürüyüşüne sizi davet etmektir.

Yürüyüşün teması “Üreten Cumhuriyet İçin Atatürk’ün Yolunda” ilerleme kararlılığımızdır. Bu ifade, eylemimizin anti-emperyalist karakterini güçlü şekilde vurgulamaktadır. Emperyalizm ile savaştığımız, tam da bugün, en güncel ifadesi de Filistin halkıyla dayanışmayı haykırmaktır. Konuşmalarımızda ve sloganlarımızda Batı emperyalizmine ve siyonist İsrail’e karşı daima Filistin Devleti’nin yanında olacağımızı vurgulayacağız. Bu bağlamda, Şahsınızın 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşüne katılması, aramızda bulunduğunuzun kalabalıklara ilan edilmesi ve sizin de bir konuşma yapmanız, son derece anlamlı, son derece değerli olacak ve milletimizi onurlandıracaktır.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/haber/filistin-buyukelcisi-mustafa-da-buyuk-yuruyuse-katilacak-429186