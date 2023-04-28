14 Mayıs seçimleri hakkında Google’da en çok arananlar
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken seçmenler, merak ettiği sorulara yanıt bulmak için Google’a başvuruyor. Arama motoruna seçim hakkında en çok sorulan soruları ve yanıtlarını siz okurlarımız için derledik. İşte 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında en çok aranan sorular ve yanıtları...
SEÇİM NE ZAMAN?
• Genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023’te düzenlenecek. Ülke genelinde 08.00-17.00 saatleri arasında oy verilebilecek.
• Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50’nin üzerinde oy alan aday çıkmazsa 28 Mayıs’ta ikinci tur seçim yapılacak.
• Yurt dışında oy verme günleri ve saatleri ise ülkeden ülkeye değişiyor.
• Örneğin Londra’da 29 Nisan – 7 Mayıs arasında 09.00-21.00 saatleri arasında sandıklar açık olacak.
• Ülkelere göre oy kullanma tarihlerine YSK'nın sitesinden bakabilirsiniz.
SEÇİM ADAYLARI KİMLER?
• Seçimde cumhurbaşkanlığı için dört aday yarışacak.
• Bunlar Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan.
• Milletvekili olmak için ise 87 seçim bölgesinde toplamda binlerce kişi yarışacak.
• Bu kişilerin tam listesini Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden illere ve partilere göre sıralanmış bir şekilde inceleyebilirsiniz.
SEÇİM OY PUSULASI NASIL?
• Bu yılki seçimlerde pusulanın uzunluğu bir metreye yakın olacak.
Birleşik oy pusulasında
• Sosyalist Güç Birliği İttifakı 3’üncü,
• Cumhur İttifakı 8'inci,Emek ve Özgürlük İttifakı
• 9’uncu,Millet İttifakı 18'inci
• Ata İttifakı 19'uncu sırada yer alacak.
PARTİLERİN BEYANNAMELERİ VE BİLDİRGELERİNDE NELER VAR?
Seçimlere girecek partiler beyannamelerini de açıkladı. Partilerden beyannamelerini inceleyebilirsiniz...