14 Mayıs seçimleri hakkında Google’da en çok arananlar

SEÇİM ADAYLARI KİMLER?

• Seçimde cumhurbaşkanlığı için dört aday yarışacak.

• Bunlar Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan.

• Milletvekili olmak için ise 87 seçim bölgesinde toplamda binlerce kişi yarışacak.

• Bu kişilerin tam listesini Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden illere ve partilere göre sıralanmış bir şekilde inceleyebilirsiniz.