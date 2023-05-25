Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

Kaynak: ysk.gov.tr - https://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/Galeri/AfisBrosur/BSandikKurulu.pdf

https://www.haberturk.com/sandik-gorevlisi-ucreti-2023-sandik-gorevlisi-ucretleri-ne-kadar-yatti-mi-ne-zaman-yatacak-nasil-hesaplanir-3594811