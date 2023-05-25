Sandık görevlisi ücreti ne kadar?
28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık görevlisi olmak isteyenler, seçime az bir süre kala ücretleri ile ilgili araştırmaları yapıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında sandık görevlisi olma şartlarını taşıyanlar, başvurularını YSK üzerinden yapabilecek.
28 Mayıs Pazar günü ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Türkiye, oy kullanmak için sandık başına gidecek. Seçim günü sandık başında görev alacak ve ilk tur seçimlerinde görev alanlar, "Sandık görevlisi ve sandık başkanlarına ne kadar ödeme yapılacak?" şeklinde araştırıyor.
SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?
İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli. Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.
Kaynak: ysk.gov.tr - https://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/Galeri/AfisBrosur/BSandikKurulu.pdf
https://www.haberturk.com/sandik-gorevlisi-ucreti-2023-sandik-gorevlisi-ucretleri-ne-kadar-yatti-mi-ne-zaman-yatacak-nasil-hesaplanir-3594811