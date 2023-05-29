Oy kullanmama cezası nedir?
28 Mayıs 2023 Pazar günü, Türkiye sandık başına gitti. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanmayan vatandaşlar oldu. Peki, oy kullanmama cezası var mı, kaç TL?
28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen seçimlere, çeşitli sebeplerden dolayı vatandaşlar katılım sağlayamadı. Bu nedenle "oy kullanmama cezası 2023" şeklinde araştırmalar başladı. Peki, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL, var mı?
VATANDAŞLARIN OY KULLANMASI ZORUNLU MU?
Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.
2023 OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.
Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşması ile birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır. Bu cezalar Maliye Bakanlığı'na ödenir.
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2023/05/15/oy-kullanmama-cezasi-2023-14-mayis-secimde-oy-kullanmak-zorunlu-mu-oy-kullanmama-para-cezasi-ne-kadar-kac-tl