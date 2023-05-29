Oy kullanmama cezası nedir?

28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen seçimlere, çeşitli sebeplerden dolayı vatandaşlar katılım sağlayamadı. Bu nedenle "oy kullanmama cezası 2023" şeklinde araştırmalar başladı. Peki, oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL, var mı?