2023 Sigaraya 5 TL Zammı Oldu? 🚭Sigara Zamları Ne Kadar?
Sosyal medyayı alt üst eden sigaraya 5 TL zam haberleri ortalığı karıştırdı. Peki 2023 Sigaraya 5 TL Zammı Oldu? Sigara Zamları Ne Kadar?
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En çok aratılan kelimelerden biri olan sigara zammı hakkında merak edilenleri araştırdık. Sosyal medyada yer aldığı gibi sigaraya 5 TL zammı geliyor? 2023 Kasım ayında sigaralar kaç fiyattan satılacak?
2023 Sigaraya 5 TL Zammı Oldu?
Sosyal medyada yer alan bazı iddialara göre Kasım ayında sigaraya yapılacak zam nedeniyle fiyatlarda inanılmaz artış meydana gelecek.
5 TL olacağı iddia edilen zamlarda en pahalı sigara 57 TL en düşük olanı ise 50 TL olacağı iddia edildi.
Ancak henüz resmi olarak sigaraya zam yapıldığında dair kesin bir açıklama gelmedi.