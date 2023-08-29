2023 yılında paylaşılabilecek anlamlı, duygusal ve resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

"30 Ağustos 1922 zaferi sadece bizim değil, tüm insanlığın özgürlük ve kurtuluş arayışının bir sembolüdür. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması, onuruyla yaşama kararlılığımızın bir ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutluyorum."