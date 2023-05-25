28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu, 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim zamanında bazı yasaklar uygulanmış olacak. Peki, Seçim günü yasakları neler, 28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak?
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için sayılı günler kaldı. Seçim günü oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar, seçim yasaklarının hangi tarihte başlayacağını ve yasakların neler olduğunu merak ediyor.
28 MAYIS 2023 SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor. Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek. Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.