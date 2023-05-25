28 Mayıs'ta nereler kapalı olacak?

28 MAYIS 2023 SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor. Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.