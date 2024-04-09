2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler
İstanbullular ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Müslümanların kutsal ayı Ramazan 9 Nisan Salı yani bugün bitiyor.
Bu gece son sahura kalkacak olan müslümanlar geceyi camilerde son teravih namazını eda ederek geçirdi.
Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.
Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.
İstanbullular, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Sultanahmet Camisi'nde saf tuttu. Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı4 4