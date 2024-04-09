2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler

İstanbullular ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Müslümanların kutsal ayı Ramazan 9 Nisan Salı yani bugün bitiyor.

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Editör: Metehan Gül
2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler - Resim: 1

Bu gece son sahura kalkacak olan müslümanlar geceyi camilerde son teravih namazını eda ederek geçirdi.

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2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler - Resim: 2

Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.

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2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler - Resim: 3

Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.

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2024 Ramazan ayının son teravih namazı kılındı! Sultanahmet'ten görüntüler - Resim: 4

İstanbullular, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Sultanahmet Camisi'nde saf tuttu. Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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