2024’te çalışanların lezzet haritası: Fast food ve kebap zirvede

İSTANBUL: ŞİŞLİ ZİRVEDE

İstanbul’da yemek harcamalarında liderliği Kadıköy üstlendi. Ortalama 280 TL ile en yüksek bütçeli yemekler bu ilçede yendi. Kadıköy’deki yemek harcamaları, 2023 yılına kıyasla yaklaşık iki kat artış gösterdi. İstanbul’da en uygun fiyatlı yemek ise 175 TL ile Bağcılar’da tüketildi. Buna karşın, İstanbul’da en çok yemek yenen semt Şişli oldu.