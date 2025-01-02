2024’te çalışanların lezzet haritası: Fast food ve kebap zirvede
2024’te çalışanların yemek alışkanlıkları fast food ve kebap arasında şekillendi! Araştırmaya göre, haftanın her günü fast food restoranları çalışanların ilk tercihi olurken, derbi günlerinin favorisi kebap oldu. Ortalama yemek harcamaları ise yüzde 82 arttı.
Marketing Türkiye, Pluxee Türkiye’nin, çalışanların 2024 yılındaki yeme-içme alışkanlıklarını analiz ettiği araştırmasını derledi. Ortaya dikkat çekici sonuçlar çıktı.
FAST FOOD ZİRVEDE! HAFTANIN HER GÜNÜ FAVORİ
Pluxee kullanıcılarının verilerine göre, 2024 yılında hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin çalışanların favorisi fast food restoranları oldu. Bu kategori, kişi başı ortalama 237 TL harcama ile liderliğini korudu.
DERBİ GÜNLERİNİN KAZANANI KEBAP OLDU
Sporun ve lezzetin buluştuğu derbi günlerinde ise yemek tercihleri değişti. Futbol heyecanının zirve yaptığı akşamlarda kebap siparişleri adeta patlama yaptı. Türkiye genelinde derbi günleri kebap sofraları kuruldu.
Çalışanların sektörel yeme alışkanlıklarına dair yapılan analizler, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Eğlence sektörü, fast food restoranlarını en sık tercih eden sektör olarak öne çıkarken, inşaat sektörü çalışanları genellikle lokantaları tercih etti. Perakende sektörü ise kebap ve fast food arasında dengeli bir tercih yaparak her iki lezzeti de favorileri arasına aldı.
ARTAN HARCAMALAR: YEMEĞİN FİYATI YÜKSELDİ
Pluxee verilerine göre, 2024 yılında bir yemek için ödenen ortalama tutar yüzde 82 artarak çalışanların bütçelerinde önemli bir yer kapladı.
Araştırma, ek olarak üç büyük il özelinde de detaylar içeriyor.
İZMİR: EN PAHALI YEMEK BUCA’DA
En yüksek bütçe, ortalama 283 TL ile Buca’da harcandı. 2024 yılında en uygun fiyatlı yemek ise 101 TL ile Alsancak’ta tüketildi. İzmir genelinde en fazla yemek yenen ilçe ise Konak oldu.
İSTANBUL: ŞİŞLİ ZİRVEDE
İstanbul’da yemek harcamalarında liderliği Kadıköy üstlendi. Ortalama 280 TL ile en yüksek bütçeli yemekler bu ilçede yendi. Kadıköy’deki yemek harcamaları, 2023 yılına kıyasla yaklaşık iki kat artış gösterdi. İstanbul’da en uygun fiyatlı yemek ise 175 TL ile Bağcılar’da tüketildi. Buna karşın, İstanbul’da en çok yemek yenen semt Şişli oldu.
ANKARA: ÇANKAYA LİDER
Ankara’da en yüksek bütçeli yemekler, ortalama 263 TL harcama ile Yenimahalle’de yendi. Geçen yıla göre bu ilçede yemek fiyatlarının yüzde 110 arttığı kaydedildi. Akyurt, 197 TL ile en uygun fiyatlı yemeklerin adresi olurken, Ankara’da en çok yemek yenen ilçe Çankaya olarak öne çıktı.
YEMEK KARTLARI EN ÇOK ÖĞLE YEMEĞİ İÇİN KULLANILDI
Pandemi dönemiyle birlikte esnekleşen yemek saati alışkanlıkları, ofislere dönüşle birlikte eski düzenine geri döndü. Uzaktan çalışmanın yaygın olduğu dönemde öğle yemeği harcamaları 13.00-14.00 saatleri arasına kaymıştı, ancak 2024 yılı itibariyle ofislere dönüşün artmasıyla birlikte yemek saatleri yeniden 12.00-13.00 arasına yerleşti.
Pluxee kullanıcılarının yemek kartı harcamaları, özellikle öğle yemeği saatlerinde yoğunlaştı. Verilere göre, kullanıcılar en çok öğle yemeği için harcama yapmayı tercih etti.
PLUXEE PLUS KAMPANYALARINA YOĞUN İLGİ
2024 yılı, Pluxee Plus kampanyalarına olan ilgide de önemli bir artış yaşandı. Kullanıcıların Pluxee Plus kampanyalarına katılım oranı 10 kat artarken, bu kampanyaların yüzde 39’u gıda, yüzde 19’u e-ticaret ve yüzde 18’i sağlık kategorisinden tercih edildi. Çalışanlar, yemek kartlarının yanı sıra, giyimden eğlenceye, sağlıklı yaşamdan e-ticarete kadar farklı kategorilerdeki fırsatlarla harcama yapmayı tercih etti.
ONLİNE ALIŞVERİŞTE TALEP TÜRKİYE GENELİNDE 2,6 KAT ARTTI
Son iki yılda online ödeme tercih eden tüketici sayısının 2,6 kat arttığı belirlenirken, online sipariş alan üye iş yeri sayısının ise 3 kat arttığı gözlemlendi.
Bu artış, dijitalleşmeye olan talebin hızla arttığını ve çalışanların alışveriş alışkanlıklarının da dijital platformlara kaydığını gösteriyor. Özellikle online ödeme ve sipariş sistemlerinin yaygınlaşması, iş yerlerinde de bu tarz dijital çözümler kullanımıyla paralel bir şekilde artmaya devam ediyor.