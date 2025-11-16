2026 Ocak zammı belli oluyor | 2026 Ocak memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ocak 2026’da milyonlarca emekli ve memur için zam oranlarını belirleyecek enflasyon farkı ve toplu sözleşme detayları ortaya çıkmaya başladı. TÜİK’in açıkladığı veriler, hangi maaşlara ne kadar artış yapılacağı konusunda ipucu veriyor.
Ocak 2026 emekli ve memur maaşı zammı gündemde
Milyonlarca emekli ve memur yeni yıldaki maaş artışını bekliyor. Ocak 2026 dönemine yaklaşırken zam oranlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verileri ve toplu sözleşme kararları, zam oranlarında belirleyici rol oynuyor.
4 aylık enflasyon farkı netleşti
SSK, Bağkur ve memur emeklisi maaşları için kritik veri açıklandı. TÜİK’in açıkladığı Temmuz (%2,06), Ağustos (%2,04), Eylül (%3,23) ve Ekim (%2,55) ayı TÜFE rakamlarıyla birlikte dört aylık enflasyon farkı belirginleşti.
Ekim ayı TÜİK verileri tabloyu değiştirdi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ekim ayında açıkladığı verilere göre, aylık TÜFE %2,55, yıllık TÜFE ise %32,87 oldu. Son dört ayda biriken enflasyon farkı maaş zamlarının temel göstergesi haline geldi.
Son 12 aylık ortalamalar ve Aralık 2025 farkı
2025 Aralık ayına göre artış %28,63 olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ortalamalar %37,15’e ulaştı. Bu oranlar, memur ve emekli maaşlarının Ocak zammı için referans kabul ediliyor.
3 aylık toplam enflasyon farkı
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam enflasyon artışı %7,5 olarak hesaplandı. Bu rakam, zam oranlarının belirlenmesinde doğrudan dikkate alınıyor.
Zam oranı hangi gruplara nasıl yansıyacak?
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı doğrudan ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri ise son altı aylık TÜFE oranında zam alacak. Kasım ve Aralık verileri açıklanmadığı için kesin oran henüz netleşmedi.
Yıl sonu enflasyon tahminleri
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini %29 olarak öne çıkıyor. Bu durumda, 6 aylık enflasyon farkı %5,3, toplu sözleşme zammı %11 ve toplam memur zammı %16,88 olarak hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonu %30 olursa zam oranları daha da yükselebilir.
En düşük memur maaşı ve artış beklentisi
Kesin rakamlar Aralık enflasyonu sonrasında belli olacak. Tahminlere göre, en düşük memur maaşının Ocak 2026’da %17 civarında artması bekleniyor. Bu artış mevcut maaşlara binlerce lira eklenmesi anlamına geliyor.
Toplu sözleşme kararları ve iki aşamalı zam
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı doğrultusunda memur maaşlarına 2026’nın ilk yarısında %11, ikinci yarısında ise %7 zam yapılacak. Enflasyon farkı ise bu oranların üzerine ekleniyor.
Fazla mesai ücretlerinde artış
2026 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’ne göre, saatlik fazla mesai ücreti 12,80 TL’den 16,55 TL’ye yükseliyor. Makam şoförleri ve özel kalem personeline 17,60 TL, üniversite yurtlarında görev yapanlara 16,55 TL, MEB mesleki teknik personeline ise 28,20 TL ödenecek.
Emekli maaşı ve memur zammı ne zaman kesinleşecek?
Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı enflasyon farkı ve memur zammı kesinleşecek. Artışlar yeni yılın ilk günlerinde resmen yürürlüğe girecek.
2026 Ocak zamlarında kritik dönem
TÜİK’in açıklayacağı Kasım ve Aralık TÜFE verileriyle birlikte Ocak 2026 zam oranları netleşecek. İlk dört aylık veriler, memur maaşında %16-18 aralığında artışa, emeklilerde ise altı aylık TÜFE oranında zam beklentisine işaret ediyor. Milyonlarca kişi yeni yılda maaşında önemli iyileşme bekliyor.