2026 Ocak zammı belli oluyor | 2026 Ocak memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Zam oranı hangi gruplara nasıl yansıyacak?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkı doğrudan ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri ise son altı aylık TÜFE oranında zam alacak. Kasım ve Aralık verileri açıklanmadığı için kesin oran henüz netleşmedi.