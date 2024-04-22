23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? 23 Nisan'da kargoların durumu...
Yarın yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Resmi tatil olan bu günde kargoların çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene de büyük bir coşku ile karşılanıyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediyor.
"Yarın kargolar açık mı, kargo dağıtımı yapılacak mı?" diye merak edenler sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 23 Nisan kargo çalışma saatleri...
22 Nisan Pazartesi günü resmi tatil sayılmıyor. Bu nedenle herhangi bir kurum ve kuruluşta izin uygulanmayacak. Kargolar her zamanki çalışma saatleri kapsamında açık olacak ve kargo dağıtımı yapılacak.
23 Nisan ülkemizde resmi tattiler arasında yer alıyor. Bu nedenle 23 Nisan'da kargo firmaları çalışmayacak. Aynı zamanda salı günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak.