27 yıllık evlilik tek celsede bitti arka planı şimdi ortaya çıktı! Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan ile boşanma açıklaması
Gündeme aniden bomba gibi düşüşüyle herkesi şaşırtan boşanmayla ilgili sessizlik bozuldu! 27 yıllık evlilik tek celsede bitti arka planı şimdi ortaya çıktı! Mehmet Aslantuğ'dan Arzum Onan ile boşanma açıklaması
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Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğinin ihanet nedeniyle sona erdiği yönündeki iddialara cevap verdi.
29 Mayıs'ta anlaşmalı olarak sona eren evliliklerine dair açıklamalarda bulunan Aslantuğ, boşanma nedenlerinin bir başka kadınla ilişkisi olduğu iddialarını yalanladı.
Instagram hesabından bir açıklama yapan Aslantuğ, ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını, Arzum Onan'la 30 yıl boyunca zarif ve asil duygularla geçirdiğini belirtti.
Ayrıca, boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığını ve bu sürecin kolay olmadığını ifade etti.