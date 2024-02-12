4 terörist etkisiz hale getirildi! Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.