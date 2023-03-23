Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: "Deprem üretebilir"
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Savrun Fayı'nın 20 kilometre uzunluğundaki kuzey segmentinin tetiklenip, 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyledi.
İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden olumsuz etkilenen Savrun Fayı'nın 20 kilometre uzunluğundaki kuzey segmentinin tetiklenip, 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyledi.
SAVRUN FAYI EKLENDİ
Şimdiye kadar anaşok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir Çardak, Antakya faylarına 8'inci fay olarak Savrun Fayı'nın da eklendiğine dikkat çeken Sözbilir, bunun bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.
6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve bu ilk sarsıntıdan 9 saat sonra meydana gelen Elbistan ilçesi merkezli depremlerden sonra, 20 Şubat 2023 tarihinde de Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığına dikkat çeken Sözbilir, şu cümleleri kullandı:
- Bu ana şokların ardından 15 bini aşan artçı şok bölgeyi belirli aralıklarla sürekli olarak sarsıyor. Arazideki gözlemlerimiz ve sismolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin Savrun Fayı'nın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz.