Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: "Deprem üretebilir"

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve bu ilk sarsıntıdan 9 saat sonra meydana gelen Elbistan ilçesi merkezli depremlerden sonra, 20 Şubat 2023 tarihinde de Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığına dikkat çeken Sözbilir, şu cümleleri kullandı: