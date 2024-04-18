41 şehirde Narkoçelik-12 operasyonları! 268 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak, 41 şehirde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı Narkoçelik-12 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

268 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 41 şehirdeki operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 268 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini veren Bakan Ali Yerlikaya, 558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te çalışma yapıldığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini paylaştı.