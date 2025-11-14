45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı! 10 bin tl ceza geliyor

Bakanlık tarafından 2023 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği” kapsamında, 2014 ila 2019 yılları arasında piyasaya sürülen veya bu tarihler arasında muayenesi yapılan sayaçların son kullanım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.