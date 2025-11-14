45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı! 10 bin tl ceza geliyor
Eski tarihli doğal gaz sayaçları için son kullanım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni yılda bu sayaçları kullanmaya devam edenlere para cezası uygulanacağını duyurdu.
Bakanlık tarafından 2023 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği” kapsamında, 2014 ila 2019 yılları arasında piyasaya sürülen veya bu tarihler arasında muayenesi yapılan sayaçların son kullanım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi.
Yeni düzenlemeye göre, bu tarihten sonra eski sayaçlarını kullanmaya devam eden abonelere 10 bin TL’ye kadar para cezası kesilecek.
Yönetmelikte yer alan bilgilere göre, dağıtıcı firmaların 2014-2019 yılları arasında üretimi gerçekleştirilen doğal gaz sayaçlarını yeni yıl öncesinde sökmek ve yerlerine geçerli muayenesi olan yeni bir sayaç takmak zorunda olduğu kaydedildi.
MİLYONLARCA ABONE HALA ESKİ SAYACI KULLANIYOR
Türkiye'nin birçok ilinde bu konuda çalışmalar başlatılırken, halihazırda milyonlarca abonenin konutunda kullanmakta olduğu eski tarihli doğal gaz sayaçlarını değiştirmediği ortaya çıktı.
Sayaçların sökülüp takılmasından ise tüketicinin sorumlu tutulduğu belirtiliyor.
Bu süreçte abonelerin, değişiklik yapılacak doğalgaz sayaçları hakkında şubat ayı sonuna kadar il müdürlüklerine giderek bildirimde bulunmak zorunda olduğu ifade edildi.
Bildirimin ardından, sayaçların muayenesinin, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından ve kullanıcının anlaştığı servislerde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.