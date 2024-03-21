5 adımda oy kullanma rehberi! İşte seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmen için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde seçmenler, oylarını 5 adımda kullanabilecek. İşte detaylar...

# yerel seçimler # 31 mart seçimleri # oy verme işlemi # oy kullanma yeri sorgulama
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:
5 adımda oy kullanma rehberi! İşte seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar - Resim: 1

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimler'e doğru geri sayım sürüyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.

1 9
5 adımda oy kullanma rehberi! İşte seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar - Resim: 2

Seçimde, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunuyor. Bu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandığın kurulacağı seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak.

2 9
5 adımda oy kullanma rehberi! İşte seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar - Resim: 3

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

3 9
5 adımda oy kullanma rehberi! İşte seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar - Resim: 4

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

4 9