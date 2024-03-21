5 adımda oy kullanma rehberi! İşte seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmen için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde seçmenler, oylarını 5 adımda kullanabilecek. İşte detaylar...
Editör: Yasin Kerim Aşan
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31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimler'e doğru geri sayım sürüyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.
Seçimde, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunuyor. Bu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandığın kurulacağı seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.
Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle: