5 adımda oy kullanma rehberi! İşte seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar

Seçimde, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunuyor. Bu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Ülke genelinde 206 binden fazla sandığın kurulacağı seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak.