5 maddede İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
İran, Gerçek Vaat ismiyle, İsrail'e karşı misilleme operasyonu düzenledi. Operasyon ilklerin operasyonu oldu. İran'ın mazlum milletleri sevince boğan operasyonu hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik...
DÜNYANIN EN BÜYÜK DRON SALDIRISI
Mescid-i Aksa'nın tepesinden uçan dronlar ve füzeler... Gerçek Vaat operasyonunun en ikonik anlarından biri bu fotoğraf oldu. İran'ın İsrail'e düzenlediği operasyon sırasında yüzden fazla mühimmat yüklü dron kullanıldı. İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi İran'ın hava saldırılarını püskürtmede yetersiz kaldığı ve İran'ın hedefleri vurduğu kaydedildi.
EN UZUN SÜRELİ İHA SALDIRISI
İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısı, dünyanın en büyük İHA saldırısı olmasının yanında aynı zamanda en uzun süren İHA saldırısı da oldu. Gece başlayan operasyon, sabah saatlerine kadar sürdü.
İRAN'IN EN BÜYÜK FÜZE SALDIRISI
İran'ın operasyonunun iki önemli ayağından diğerini füzeler oluşturdu. Çok sayıda balistik füze ve seyir füzesi İsrail semalarını aydınlattı. Hedeflere düşen füzeler büyük çapta hasar meydana getirdi.
1967'DEN SONRA İSRAİL'E DOĞRUDAN İLK SALDIRI
1967'de yaşanan altı gün savaşlarından bu yana İsrail'i doğrudan hedef alan ilk saldırı "Gerçek Vaat" operasyonu oldu.