5 maddede İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler

DÜNYANIN EN BÜYÜK DRON SALDIRISI

Mescid-i Aksa'nın tepesinden uçan dronlar ve füzeler... Gerçek Vaat operasyonunun en ikonik anlarından biri bu fotoğraf oldu. İran'ın İsrail'e düzenlediği operasyon sırasında yüzden fazla mühimmat yüklü dron kullanıldı. İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi İran'ın hava saldırılarını püskürtmede yetersiz kaldığı ve İran'ın hedefleri vurduğu kaydedildi.