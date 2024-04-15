5 maddede İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler

İran, Gerçek Vaat ismiyle, İsrail'e karşı misilleme operasyonu düzenledi. Operasyon ilklerin operasyonu oldu. İran'ın mazlum milletleri sevince boğan operasyonu hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik...

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Editör: Uğur Çam
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5 maddede İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler - Resim: 1

DÜNYANIN EN BÜYÜK DRON SALDIRISI

Mescid-i Aksa'nın tepesinden uçan dronlar ve füzeler... Gerçek Vaat operasyonunun en ikonik anlarından biri bu fotoğraf oldu. İran'ın İsrail'e düzenlediği operasyon sırasında yüzden fazla mühimmat yüklü dron kullanıldı. İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi İran'ın hava saldırılarını püskürtmede yetersiz kaldığı ve İran'ın hedefleri vurduğu kaydedildi. 

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5 maddede İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler - Resim: 2

EN UZUN SÜRELİ İHA SALDIRISI

İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırısı, dünyanın en büyük İHA saldırısı olmasının yanında aynı zamanda en uzun süren İHA saldırısı da oldu. Gece başlayan operasyon, sabah saatlerine kadar sürdü. 

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5 maddede İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler - Resim: 3

İRAN'IN EN BÜYÜK FÜZE SALDIRISI

İran'ın operasyonunun iki önemli ayağından diğerini füzeler oluşturdu. Çok sayıda balistik füze ve seyir füzesi İsrail semalarını aydınlattı. Hedeflere düşen füzeler büyük çapta hasar meydana getirdi. 

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5 maddede İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler - Resim: 4

1967'DEN SONRA İSRAİL'E DOĞRUDAN İLK SALDIRI

1967'de yaşanan altı gün savaşlarından bu yana İsrail'i doğrudan hedef alan ilk saldırı "Gerçek Vaat" operasyonu oldu. 

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