5 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

5 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonu duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı. Paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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