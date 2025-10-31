500 bin konutluk dev projede fiyatlar açıklandı: İşte örnek evler ve taksitler...

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Megakent İstanbul'da inşa edilecek konutlar için ise Anadolu'dan farklı bir fiyatlandırma ve ödeme planı hazırlandı.

İstanbul’da geçerli olacak fiyatlar ve taksitler şöyle duyuruldu:

55 metrekarelik 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, aylık taksit 7 bin 313 TL.

65 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, aylık taksit 9 bin 188 TL.

80 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL, aylık taksit 11 bin 63 TL.