500 bin konutluk dev projede fiyatlar açıklandı: İşte örnek evler ve taksitler...
"500 bin sosyal konut" projesinin merakla beklenen tüm detayları netleşti. İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin İstanbul ile Anadolu'daki satış bedelleri ve taksit tutarları...
Türkiye genelinde 500 bin kişiyi ev sahibi yapma hedefi taşıyan sosyal konut projesinde, konut tipleri ve oturum planlarına dair tüm ayrıntılar kesinleşti. Projenin genel çerçevesi ve bölgelere göre değişiklik gösteren satış fiyatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuna duyuruldu.
"Yüzyılın Konut Projesi" olarak nitelendirilen bu girişim kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun, üç ana tipte tasarlandığı açıklandı: 55 metrekarelik 1+1, 65 metrekarelik 2+1 ve 80 metrekarelik 2+1 daireler.
Konutların toplam sayı içerisindeki dağılımı ise şu şekilde belirlendi:
Toplam konut sayısının yüzde 40’ı, yani 200 bin adedi, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan meydana gelecek.
Geri kalan konutların yüzde 30’u, yani 150 bin adedi, 65 metrekarelik 2+1 tipinde olacak.
Kalan 150 bin konut (toplamın %30'u) ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE TAKSİT TUTARLARI
Proje kapsamındaki konutların satış bedelleri ve aylık ödeme tutarları, İstanbul ve Anadolu illeri olmak üzere iki ayrı kategoride sınıflandırıldı.
Anadolu illerinde ikamet eden vatandaşlar için konutların satış fiyatları ve aylık taksit tutarları şu şekilde belirlendi:
55 metrekarelik 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6 bin 750 TL.
65 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8 bin 250 TL.
80 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9 bin 938 TL.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Megakent İstanbul'da inşa edilecek konutlar için ise Anadolu'dan farklı bir fiyatlandırma ve ödeme planı hazırlandı.
İstanbul’da geçerli olacak fiyatlar ve taksitler şöyle duyuruldu:
55 metrekarelik 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, aylık taksit 7 bin 313 TL.
65 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL, aylık taksit 9 bin 188 TL.
80 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL, aylık taksit 11 bin 63 TL.