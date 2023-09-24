52 şehre hızlı tren geliyor! Bakanlık açıkladı

DEMİR YOLU TOPLAM HAT UZUNLUĞU 28 BİNİ AŞACAK

Bakan Uraloğlu, 2003'te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğuna, 2023 itibarıyla 2 bin 250 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini ve böylece demir yolu uzunluğunu 14 bin kilometreye yükselttiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: