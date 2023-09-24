52 şehre hızlı tren geliyor! Bakanlık açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hızlı tren ile ilgili önemli bir bilgi verid. Uraloğlu'nuın açıklamasına göre 52 şehir hızlı trene kavuşacak.

# yüksek hızlı tren # TCDD
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52 şehre hızlı tren geliyor! Bakanlık açıkladı - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli, ucuz ve hızlı demir yolu ulaşımının özelliklerini vurgulayarak önemli bir açıklama yaptı. Ankara, İstanbul, Konya, Karaman ve Sivas gibi şehirlerden sonra yeni hızlı tren projelerinin müjdesini verdi. Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren projelerinin sayısını 52'ye çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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52 şehre hızlı tren geliyor! Bakanlık açıkladı - Resim: 2

52 İLE HIZLI TREN GELİYOR

Demiryolları Haftası nedeniyle açıklama yapan Bakan Uraloğlu, İlk YHT hattının 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açıldığına dikkati çeken Uraloğlu, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Eskişehir-İstanbul, 2022'de Konya-Karaman ve bu yıl içinde de Ankara-Sivas hatlarının açıldığını bu illere yenilerinin ekleneceğini müjdeledi.

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52 şehre hızlı tren geliyor! Bakanlık açıkladı - Resim: 3

Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız" dedi.

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52 şehre hızlı tren geliyor! Bakanlık açıkladı - Resim: 4

DEMİR YOLU TOPLAM HAT UZUNLUĞU 28 BİNİ AŞACAK

Bakan Uraloğlu, 2003'te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğuna, 2023 itibarıyla 2 bin 250 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini ve böylece demir yolu uzunluğunu 14 bin kilometreye yükselttiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

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