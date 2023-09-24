52 şehre hızlı tren geliyor! Bakanlık açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hızlı tren ile ilgili önemli bir bilgi verid. Uraloğlu'nuın açıklamasına göre 52 şehir hızlı trene kavuşacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenli, ucuz ve hızlı demir yolu ulaşımının özelliklerini vurgulayarak önemli bir açıklama yaptı. Ankara, İstanbul, Konya, Karaman ve Sivas gibi şehirlerden sonra yeni hızlı tren projelerinin müjdesini verdi. Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren projelerinin sayısını 52'ye çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
52 İLE HIZLI TREN GELİYOR
Demiryolları Haftası nedeniyle açıklama yapan Bakan Uraloğlu, İlk YHT hattının 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açıldığına dikkati çeken Uraloğlu, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Eskişehir-İstanbul, 2022'de Konya-Karaman ve bu yıl içinde de Ankara-Sivas hatlarının açıldığını bu illere yenilerinin ekleneceğini müjdeledi.
Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren hizmeti alan il sayımızı, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Gaziantep, Halkalı-Kapıkule gibi tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52'ye çıkartacağız" dedi.
DEMİR YOLU TOPLAM HAT UZUNLUĞU 28 BİNİ AŞACAK
Bakan Uraloğlu, 2003'te yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğuna, 2023 itibarıyla 2 bin 250 kilometresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini ve böylece demir yolu uzunluğunu 14 bin kilometreye yükselttiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: