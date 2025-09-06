6 büyüklüğünde deprem Afganistan’da yıkıma yol açtı, Naci Görür Türkiye için tehlikeyi işaret etti
Afganistan’daki 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye için kritik uyarılarda bulundu. İşte Görür’ün dikkat çeken sözleri…
AFGANİSTAN’DAKİ DEPREMİN ARDINDAN GÖRÜR’DEN UYARI
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
6’LIK DEPREMİN BU KADAR ZARAR VERMESİNE İNANMAK GÜÇ
Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.”
“DEPREME DİRENÇLİ KENTLER OLMAZSA...”
Görür, kentlerin deprem dirençli olmaması halinde görece küçük sayılabilecek sarsıntıların bile büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.
AFGANİSTAN’DAKİ YIKIMA DİKKAT ÇEKTİ
Prof. Dr. Görür, yaşanan felaketin neden bu kadar ağır sonuçlara yol açtığını şu sözlerle açıkladı:
“Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı.”