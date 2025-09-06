6 büyüklüğünde deprem Afganistan’da yıkıma yol açtı, Naci Görür Türkiye için tehlikeyi işaret etti

Afganistan’daki 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye için kritik uyarılarda bulundu. İşte Görür’ün dikkat çeken sözleri…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
AFGANİSTAN’DAKİ DEPREMİN ARDINDAN GÖRÜR’DEN UYARI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Afganistan’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

6’LIK DEPREMİN BU KADAR ZARAR VERMESİNE İNANMAK GÜÇ

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“6’lık bir depremin bu kadar zarar vermesine inanmak güç. Ama inanın. Kentleriniz deprem dirençli değilse, inanın.”

“DEPREME DİRENÇLİ KENTLER OLMAZSA...”

Görür, kentlerin deprem dirençli olmaması halinde görece küçük sayılabilecek sarsıntıların bile büyük felaketlere yol açabileceğini vurguladı.

AFGANİSTAN’DAKİ YIKIMA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Görür, yaşanan felaketin neden bu kadar ağır sonuçlara yol açtığını şu sözlerle açıkladı:

“Afganistan yaralarını sarmaya çalışıyor, dünyadan yardım istiyor. Çoğu yer yıkık, dökük. Yüzlerce insan ölü, binlercesi yaralı.”

