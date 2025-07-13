6 ilimizde orman yangını çıktı. Yangınlardan biri sırasında bir arazöz devrildi, 4 kişi yaralandı

İzmir Urla’da ormanlık alanda yangın



İzmir'in Urla ilçesi Naipli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın saat 15.58’de başladı.

Müdahale için 3 uçak, 13 helikopter, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 3 dozer bölgeye gönderildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.