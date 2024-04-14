6 Şubat depreminde hasar gören Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı restore ediliyor!
Diyarbakır'da 6 Şubat depreminde hasar gören Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı restore ediliyor.
Merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de 2008 yılında restore edilen ve sanat galerisi olarak hizmet veren, milattan sonra 4. yüzyıldan kalma Saint George Kilisesi ile Dabanoğlu Mahallesi'nde yer alan 504 yıllık tarihi Çardaklı Hamamı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2023 yılı yatırım programında yer alan "Deprem Bölgesinde Bulunan Kültür Varlıklarının ve Müzelerin Acil Müdahale Proje ve Uygulamaları Projesi" kapsamında kentteki iki tarihi yapıda başlatılan restorasyon sürüyor.
Sur Kültür Yolu Festivaline kadar tamamlanmış olması bekleniyor.
Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA muhabirine, depremler nedeniyle kilisenin güney cephesindeki duvarlar ile kubbelerinde çatlaklar meydana geldiğini belirtti.
Cemil Koç, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmalarının yüzde 25'i tamamlandığını ifade etti.
Koç "Dış mekanda duvar destekleme imalatlarımızı bitirdik. İç mekanda da askılama çalışmalarını tamamladık. Bilindiği üzere restorasyon süreçleri meşakkatli olup, bilimsel veriye dayalı olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle çalışmalar zaman alıyor. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu sene Sur Kültür Yolu Festivalinin 12-20 Ekim'de yapılması planlanıyor. Biz de kilisedeki çalışmaları festivale kadar tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.