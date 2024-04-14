6 Şubat depreminde hasar gören Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı restore ediliyor!

Cemil Koç, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmalarının yüzde 25'i tamamlandığını ifade etti.

Koç "Dış mekanda duvar destekleme imalatlarımızı bitirdik. İç mekanda da askılama çalışmalarını tamamladık. Bilindiği üzere restorasyon süreçleri meşakkatli olup, bilimsel veriye dayalı olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle çalışmalar zaman alıyor. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu sene Sur Kültür Yolu Festivalinin 12-20 Ekim'de yapılması planlanıyor. Biz de kilisedeki çalışmaları festivale kadar tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.