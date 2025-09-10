6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! Uzman isimden çarpıcı açıklamalar
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir ay geçti. Büyük depremin ardından bölgede 9 bine yakın artçı sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sındırgı ilçesinin gündemini belirlemeye devam ediyor.
Afetin ardından geçen 30 günlük süreçte bölgede yaklaşık 9 bin artçı sarsıntı meydana geldi. Bu artçıların arasında en büyüğü 5.0 büyüklüğünde kaydedildi.
Sındırgı’ya gelerek incelemelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bölgede yaşanan depremleri değerlendirerek şunları söyledi:
“Bir yerde sıcak su çıkışı varsa, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. Turizm sıcak su noktaları ile Sındırgı'nın açılımlarından birisi olabilir. Yaşanan büyük depreme istinaden en büyük artçı depremin 5.0 ya da 5.1 olması gerekiyordu. Bu da olmuş durumda.”
Prof. Dr. Ercan, Sındırgılıların en çok merak ettiği konulardan birine de açıklık getirdi:
“Sındırgılıların merak ettiği; ‘bundan daha büyük bir deprem olabilir mi?’ Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı'da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim.”
Ercan, depremin yalnızca yıkım ve korku anlamına gelmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Deprem aslında bir nimettir. Deprem olmasa, sıcak su olmaz, travertenler olmaz, ılıcalar olmaz, su içemezsiniz.
Sındırgı’da hangi mahallede kaç kata izin verilmeli, bunun kararını belediyeler verecektir. Sındırgı yolunda doğuda TOKİ evleri yapıldığını gördüm. Bunlar oldukça sağlam yere yapılıyor ve güvenceli yapılardır.”