6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! Uzman isimden çarpıcı açıklamalar

Prof. Dr. Ercan, Sındırgılıların en çok merak ettiği konulardan birine de açıklık getirdi:

“Sındırgılıların merak ettiği; ‘bundan daha büyük bir deprem olabilir mi?’ Bilimsel olarak bunu söyleme olasılığı yok. 55 yıllık deneyimime göre Sındırgı'da beklenen en büyük deprem 6.1 idi. Bu da zaten oldu. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim.”