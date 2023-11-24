68 İlde Mercek-6 Operasyonu! 1129 Şüpheli Gözaltına Alındı

68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-6 operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerikaya, operasyonlarda 1129 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

68 İlde Mercek-6 Operasyonu! 1129 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Yurt genelinde güvenlik güçlerinin çeşitli operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor. 68 ilde gerçekleştirilen son Mercek-6 operasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklamada geldi.

68 İlde 1129 Şüpheli Gözaltına Alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından başta İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Ankara, olmak üzere 68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik Mercek-6 operasyonlarının yapıldığını ifade etti.

Operasyonlarda 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği, 49 kurusıkı tabanca olmak üzere 951 silah ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, bazı şehirlerde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüphelilere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İstanbul'da 181 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken 209 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 52, Adana'da 51, Bursa'da 36, Samsun'da 36, Ankara'da 30 tabanca ele geçirilirken, Adana'da 76, Bursa'da 63, İzmir'de 60, Ankara'da 46, ve Samsun'da 46 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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