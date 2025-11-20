7 işçinin öldüğü yürek yakan facianın ardından parfüm dolum tesisi yıkılıyor
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybetmesi, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan yangının yaşandığı tesiste incelemeler bitti. Olaydan 12 gün sonra, güvenlik tedbirleri altında parfüm dolum tesisinin yıkım çalışmalarına başlandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm dolum tesisinde, 8 Kasım tarihinde çıkan yangın sonrası başlatılan yıkım çalışmaları başladı.
Trajik olayda Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız olmak üzere 7 işçi yaşamını yitirmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.
ÖN RAPORDAKİ KAZA GEREKÇESİ: STATİK ELEKTRİK
8 Kasım günü sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, facianın nedeni olarak dikkat çekici tespitlere yer verildi. Raporda, işletmede parfüm üretimi sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bu tutuşmanın da patlama ve ardından yangını tetiklediği belirtildi.
Facianın yaşanmasının 12 gün sonrasında başlayan yıkım işlemleri, bölgede alınan güvenlik önlemleri kontrolünde gerçekleştiriliyor.
7 KİŞİ TUTUKLANDI, BEŞ BELEDİYE PERSONELİ AÇIĞA ALINDI
Yaşanan faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada, "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konuları mercek altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden tesisin sahibi ve oğlunun da aralarında olduğu toplam 7 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Öte yandan, Dilovası Belediyesi de olayla ilgili idari soruşturma başlatarak Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın da görevlerinden açığa alındığını duyurdu.