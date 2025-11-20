7 işçinin öldüğü yürek yakan facianın ardından parfüm dolum tesisi yıkılıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden tesisin sahibi ve oğlunun da aralarında olduğu toplam 7 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, Dilovası Belediyesi de olayla ilgili idari soruşturma başlatarak Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ın da görevlerinden açığa alındığını duyurdu.