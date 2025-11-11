9 gündür aranıyorlardı: Kastamonu’da ölü bulunan anne-oğul olayında yeni gelişme
Kastamonu Bozkurt'ta 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla sırra kadem basan Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşıldı; Vali Dallı, anne ve oğlun cesetlerinin 50 metre arayla bulunduğunu ve "vücut bütünlüklerine zarar gelmediğini" açıkladı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 9 gün önce 5 yaşındaki oğluyla birlikte evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kadının da cesedi bulundu.
İlçe merkezinde 2 Kasım'da evlerinden ayrılan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı (5) hakkında, yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bir arama çalışması yürütülüyordu. Bu çalışmalara emniyet, jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli katıldı.
TELEFONDAN GELEN SİNYAL ARAMALARI O BÖLGEYE YÖNLENDİRDİ
Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği belirlendi.
Sinyallerin 30 saniye açık kaldığı ancak herhangi bir görüşme veya yazışma yapılmadığı tespit edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanının, sinyal frekansının geldiği yönü tespit etmesiyle aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan arama sırasında, çocuğa ait olduğu belirlenen bir ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi.
Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. Ekiplerce şelale tabanında ulaşılan cesette yapılan ilk incelemeye göre, kayıp çocuğun baş üstü düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
SAVCILIK 2 SAVCI GÖREVLENDİRDİ
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Başsavcılık tarafından, çocuğun cesedinin bölgeden çıkarılmasının ardından yapılacak inceleme sonrası otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.
Devam eden çalışmalar neticesinde, anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu. Çocuğun dere yatağından çıkarılan cesedi, bir ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kadının cesedi de yaklaşık bir saat sonra çıkarılarak ambulansla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
"BÖLGE KAYALIK BİR YER, İNSAN ZOR GİDER ORAYA"
Köseali köyünde yaşayan Hakkı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dronla yapılan incelemede ceset tespit edilmesinin ardından bölgeyi iyi bildiği için ekipleri o bölgeye götürdüğünü söyledi. Şelalenin çok yüksek olduğunu ifade eden Şahin, "Kaygan bir yer. Suyun kenarında kalmış çocuk. Sırt üstü vaziyetteydi. Bölge kayalık bir yer, insan zor gider oraya." ifadelerini kullandı.
VALİ DALLI: "GÖZLE GÖRÜLEBİLİR VÜCUT BÜTÜNLÜKLERİNE ZARAR GELMEMİŞ"
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda ekiplerin saat 12.30'da Osman Yaşar Helvacı'nın, saat 15.20'de de annesi Huriye Helvacı'nın cesetlerine ulaştığını belirtti.
Dron görüntüsü ile öğle saatlerinde önce çocuğun cansız bedeninin görüldüğünü aktaran Dallı, "Ulaşılması epey zaman aldı. Çünkü çok çetin bir coğrafya." dedi.
Kayıp ihbarının ardından tüm arama kurtarma ekiplerinin bu iş için seferber edildiğini vurgulayan Dallı, şunları söyledi: "Ortalama günlük 100 kişiyle arama faaliyetlerimiz devam etti. İki vatandaşımızı da canlı olarak bulmayı arzuladık ama ikisinin de cansız bedenine ulaştık. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Konuyla ilgili adli tıbbın devreye gireceğini dile getiren Dallı, "Gerekiyorsa gönderilecektir. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilir vücut bütünlüklerine herhangi bir zarar gelmemiş. En azından bir teselli olarak onu söyleyebilirim ama onun ötesinde şu an bir şey söylemem mümkün değil. Konuyla ilgili savcımız çalışmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Anne ile çocuğunun bulunduğu yerler arasında 50 metre olduğuna işaret eden Dallı, "Bir yere kadar iş makinelerimiz yol açıyor. Geri kalanını araçla getirmeleri mümkün olacak." diye konuştu. Vali Dallı, annenin telefonundan en son kaybolduktan sonra dördüncü gün sinyal alındığının altını çizerek, "Ondan sonra herhangi bir sinyal alınmadığı için yanında olup olmadığını şu an itibarıyla bilemiyoruz. Ortaya çıkacaktır." dedi.