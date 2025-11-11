9 gündür aranıyorlardı: Kastamonu’da ölü bulunan anne-oğul olayında yeni gelişme

Konuyla ilgili adli tıbbın devreye gireceğini dile getiren Dallı, "Gerekiyorsa gönderilecektir. Evladımızın da annesinin de gözle görülebilir vücut bütünlüklerine herhangi bir zarar gelmemiş. En azından bir teselli olarak onu söyleyebilirim ama onun ötesinde şu an bir şey söylemem mümkün değil. Konuyla ilgili savcımız çalışmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.