9 yıl önce bugün şehit edilmişti! Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?
Ege Üniversitesi'nde çıkan tartışmalar neticesinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilmesinin üstünden 9 yıl geçti. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdmuştur. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Erdem'in tek çocuğuydu.1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirmiştir. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi.Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu.Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.
20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde "PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H üyeleri" olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında meydana gelen kavga esnasında Fırat Yılmaz Çakıroğlu isimli ülkücü öğrencinin bıçaklanarak öldürülmüştür.
İki taraf da kavgayı başlatanın karşı taraf olduğunu iddia etmiştir. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerine göre kavga esnasında ülkücü grubun Ege Kafe yönüne ilerlemesinin ardından karşıt görüşlü grup kaçmış ve bir kısmı Ege Kafe'ye girmiştir. Kısa bir süre sonra ise Çakıroğlu buradan bacağından yaralı bir şekilde çıkmıştır. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakıroğlu'nun kan kaybından öldüğü belirlenmiştir. Daha sonra tutuklanacak fail Nurullah Semo ve bazı diğer karşıt görüşlü öğrenciler de olayda ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.
Olay sonrasında 32 sanık hakkında dava açıldı. Açılan davalardaki tek tutuklu sanığı oluşturan Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nurullah Semo'nun "kasten öldürme" ve "terör örgütü üyesi olma" gibi suçlardan hüküm giymesi istenmiştir.