9 yıl önce bugün şehit edilmişti! Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

İki taraf da kavgayı başlatanın karşı taraf olduğunu iddia etmiştir. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerine göre kavga esnasında ülkücü grubun Ege Kafe yönüne ilerlemesinin ardından karşıt görüşlü grup kaçmış ve bir kısmı Ege Kafe'ye girmiştir. Kısa bir süre sonra ise Çakıroğlu buradan bacağından yaralı bir şekilde çıkmıştır. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakıroğlu'nun kan kaybından öldüğü belirlenmiştir. Daha sonra tutuklanacak fail Nurullah Semo ve bazı diğer karşıt görüşlü öğrenciler de olayda ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır.