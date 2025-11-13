Adalet Bakanı Tunç, İspanyol mevkidaşı ile Rojin Kabaiş'in ölümünü görüştü

GARCIA: "İŞLEMLER EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAKTIR"

İspanyol Adalet Bakanı Garcia ise Rojin dosyasıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını ve Türk makamlarıyla iletişim kurulduktan sonra konuyu yakından takip ettiklerini belirtti. Garcia, şunları söyledi: "Türk makamlarından gelen cep telefonunun kriminal incelemesiyle ilgili adli yardımlaşma talebini savcılığa ve polise bildirdik. Dijital verilerin temin edilmesi işlemi polis tarafından gerçekleştirileceği için ayrıca İspanya İçişleri Bakanını bilgilendirdim. Bu konuda İspanyol polisinin mümkün olan en kısa sürede gerekli işlemleri yapması konusunda talepte bulundum. İçişleri Bakanımız Fernando Grande-Marlaska Gomez de şahsen konuyla ilgilendi. Hem savcılık hem polis kanalıyla yapılacak işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır".