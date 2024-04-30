Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..

Bu fotoğrafın çekildiği odanın, Hitler’in komuta kontrol için kullandığı konferans salonu olduğu söyleniyor. Bu oda Hitler'in kişisel muhafızlığını yapmak üzere kurulan SS bölükleri tarafından yakıldı ve 1945’te de Ruslar tarafından eşyalar yok edildi.