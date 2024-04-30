Adolf Hitler'in intiharının üstünden 78 yıl geçti! İşte Hitlerin intihar ettiği yerden görüntüler..
Nazi Almanya'sının ırkçı diktatörü Adolf Hitler’in, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda yenilgisinin kesinleşmesinin ardından intihar etmesinin üstünden 78 yıl geçti. İşte o yere ait görüntüler...
SİYANÜR ALIP BAŞINA KURŞUN SIKTI
Fransız bilim insanları, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in 1945'te öldüğünü kesin olarak kanıtladıklarını ileri sürdü."European Journal of Internal Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, mevcut delillerin, Hitler'in siyanür alıp başına bir kurşun sıkarak öldüğü söylentilerini doğruladığı iddia edildi.
Yenildiğini kabul eden Hitler, Sovyetlere yakalanma korkusuyla 30 Nisan 1945'te eşi Eva Braun’la birlikte intihar ederek yaşamına son verdi. Berlin’de kaldıkları yer altı sığınağında Eva Braun siyanürle intihar ederken, Hitler siyanürü içtikten sonra şakağına ateş etti.
Rus Araştırmacılar, Hitler'in Moskova'daki Devlet Arşivleri'nde saklanan kafatası parçasını da inceledi ve kafatası parçasının sol tarafındaki deliğe bir kurşunun neden olduğuna işaret etti.
Bu fotoğrafın çekildiği odanın, Hitler’in komuta kontrol için kullandığı konferans salonu olduğu söyleniyor. Bu oda Hitler'in kişisel muhafızlığını yapmak üzere kurulan SS bölükleri tarafından yakıldı ve 1945’te de Ruslar tarafından eşyalar yok edildi.