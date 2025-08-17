AFAD'dan kritik uyarı: “Deprem öncesi hazırlıklar hayat kurtarır”

17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26. yılında AFAD, deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışların önemine dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26’ncı yılında sosyal medya hesabından kritik bir paylaşım yaptı.

 AFAD, hazırladığı video ile hem deprem öncesinde hem de deprem anında alınacak önlemleri hatırlattı. Paylaşımda, depremin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen acının hala taze olduğu vurgulandı ve afetlerin Türkiye’nin değişmez gerçeği olduğuna işaret edildi.

AFAD paylaşımında, “Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğa kaynaklı afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Depremleri engellemek mümkün değil ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin olası zararlarını engellemek mümkün.” ifadelerine yer verildi.

KRİTİK HAZIRLIKLAR VE UYARILAR

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre vatandaşların dikkat etmesi gereken başlıca noktalar şöyle sıralandı:

Deprem tehlikesi için Türkiye Deprem Tehlike Haritası e-Devlet üzerinden kontrol edilmeli.

Yeni eve taşınmadan önce iskan ruhsatı ve yapı belgeleri mutlaka incelenmeli.

Tüm aile bireyleriyle birlikte Afet ve Acil Durum Aile Planı hazırlanmalı.

İş yerlerinde Afet ve Acil Durum Planı oluşturulmalı ve 6 ayda bir tatbikat yapılmalı.

İlk yardım becerileri öğrenilmeli, deprem sonrası yardıma hazır olunmalı.

Evde “tehlike avı” yapılarak ağır eşyalar sabitlenmeli, yanıcı maddeler güvenli şekilde depolanmalı.

Her hanede, ilk 72 saatte ihtiyaç duyulacak acil durum çantası bulundurulmalı.

Çocuklara deprem konusunda korkutmadan ama bilinçlendirerek bilgi verilmeli.

Acil numaralar, özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi, tüm aile bireylerine öğretilmeli.

Deprem anında çök-kapan-tutun kuralı uygulanmalı, asansör kullanılmamalı.

Afet sonrası iletişimde telefon yerine SMS ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları tercih edilmeli.

Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemeli ve sadece resmi kaynaklar takip edilmeli.

AFAD, afetlerle mücadelenin sadece kurumların değil toplumun da sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
“Afetlerle mücadele toplumsal bir sorumluluktur. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne kaydolarak alacağınız eğitimlerle ülkemizin afetlerle mücadele gücüne güç katabilirsin.”

