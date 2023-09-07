Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı! Bu illerden birinde oturuyorsanız çok şanslısınız! İşte depreme karşı güvenilir 21 il
Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de deprem bakımından en güvenli 21 ili açıkladı! Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken depremde güvenli illerin hangileri olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Ahmet Ercan'ın açıkladığı en güvenli 21 il!
Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır süregelen depremler bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya var olduğu sürece yaşanmaya devam edecek bu doğa olayı, birçok insanı hayattan koparırken geride kapanması zor yaralar açarak insanlığın hayatını etkiliyor.
Türkiye'de de son 100 yıl içerisinde yaşanan büyük depremler çok sayıda can kaybına neden oldu. Türkiye'de yaşanan en büyük doğal afetlerden olan depremler her dönem ardında büyük acılar bıraktı. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hattına sahip olan Anadolu coğrafyasında bu süreçte 6,5 ve üzeri büyüklükte onlarca deprem meydana geldi.
9 Ağustos 1912'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki Mürefte depremi geçtiğimiz yüzyıldaki ilk büyük depremlerden biridir. Türkiye'de daha sonraki yıllarda meydana gelen büyük depremler ise şu şekilde: 7 Mayıs 1930'da 7,6 büyüklüğünde Hakkari depremi, 27 Aralık 1939'da 7,9 büyüklüğünde Erzincan depremi, 1942'de 7 büyüklüğünde Erbaa-Niksar depremi, 26 Kasım 1943'te 7,2 büyüklüğünde Kastamonu Ladik depremi, 1944'te 7,5 büyüklüğünde Bolu Gerede depremi, 1949'da 6,7 büyüklüğünde Bingöl Karlıova depremi, 1951'de 6,9 büyüklüğünde Çankırı Kurşunlu depremi, 1957'de 7,1 büyüklüğünde Bolu Abant depremi, 19 Ağustos 1966'da 6,9 büyüklüğünde Muş Varto depremi, 1967'de 7,2 büyüklüğünde Mudurnu depremi, 1970'te 7,2 büyüklüğünde Gediz depremi, 24 Kasım 1976'da 7,5 büyüklüğünde Van Çaldıran depremi, 13 Mart 1992'de 6,6 büyüklüğünde Erzincan depremi, 17 Ağustos 1999'da 7,4 büyüklüğünde Gölcük depremi, 2 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğünde Düzce, 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğünde Van depremi, 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde Elazığ depremi, 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde İzmir depremi... Türkiye'de son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde 7,7 büyüklüğünde Kahramanmaraş Pazarcık depremi ve 7,6 büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan depremleri meydana geldi.
Yaşanan depremlerin ardından, Türkiye'de deprem açısından en riskli ve en güvenilir iller her zaman en çok konuşulan konu başlıklarından biri olmuştur. Vatandaşlar bölge bölge en güvenilir illeri arama motorlarında sorgulatarak araştırıyor.