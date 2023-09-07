Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı! Bu illerden birinde oturuyorsanız çok şanslısınız! İşte depreme karşı güvenilir 21 il

Türkiye'de de son 100 yıl içerisinde yaşanan büyük depremler çok sayıda can kaybına neden oldu. Türkiye'de yaşanan en büyük doğal afetlerden olan depremler her dönem ardında büyük acılar bıraktı. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hattına sahip olan Anadolu coğrafyasında bu süreçte 6,5 ve üzeri büyüklükte onlarca deprem meydana geldi.