Aile ve Gençlik Fonu ödemeleri ne zaman başlayacak? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin açıklamalardaa bulundu. Bakan Göktaş, evlenecek çiftlere yapılacak ödemelere ne zaman başlanacağını resmen duyurdu. İşte Mahinur Özdemir Göktaş'ın ödemelerle ilgili açıklaması...
Evlenecek çiftlere yapılacak destek ödemelerini kapsayan Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Konuyla ilgili çeşitli haberler gündeme gelirken son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan kritik bir açıklama geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, evlenecek çiftlere yapılacak destek ödemeleri ile ilgili soruları da yanıtladı.
Evlenecek çiftlere yapılacak destek ödemelerini kapsayan Aile ve Gençlik Fonu, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na şimdiye kadar 9 bin 38 çiftin başvurduğunu aktardı.
AİLE VE GENÇLİK FONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yapılacak ödemelerle ilgili tarih verdi. Söz konusu projeyle aile kurumunun desteklenmesini, güçlendirilmesini ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:
- Projenin pilot uygulamasına Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başladık. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Fondan yararlanmak isteyen gençlerin, bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması, bununla birlikte evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.
- Başvurularını yapan çiftlerden şimdiye kadar başvuruları onaylanan 2 bin 283 çifte evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimize yönelik ödemeler bugün itibarıyla başlıyor. İlk etapta başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan 450 çifte toplam 67,5 milyon lira destek vereceğiz.