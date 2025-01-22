Aileler yok oldu! İşte Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenler
Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Sömestr tatili nedeniyle dolu olan otelde, eski AK Parti milletvekili Mehmet Güner’in kızı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 9 kişi de yaşamını yitirdi.
Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 11 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otelde kayıtlı toplam 238 misafirin bulunduğunu ve yangın sırasında 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, 52 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve geriye kalanların kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’nda DNA analizlerinin sürdüğünü belirtti.
Sömestr tatili nedeniyle otellerin doluluk oranlarının oldukça yüksek olduğu belirtilirken, facia birçok aileyi yasa boğdu. Hayatını kaybedenlerden bazılarının isimleri kamuoyuna açıklandı. İşte Gazete Duvar'ın derlemesine göre o isimler:
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını, ODTÜ Koleji camiasını yasa boğdu. Yangında, Ankara Okulu 3. sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan hayatını kaybetti.
ODTÜ Koleji, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz"
TED Ankara Koleji ve TED İstanbul Koleji'nden yapılan açıklamalarda, trajik olayda öğrencilerin ve ailelerinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
TED Ankara Koleji, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
TED İstanbul Koleji ise aynı yangında 9. sınıf öğrencileri Alican Boduroğlu ve Elif Nas Boduroğlu ile anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tatil için Grand Kartal Otel'de konaklayan, her ikisi de diş hekimi olan 48 yaşındaki Erhan Tüzgiray ve 41 yaşındaki Yasemen Boncuk Tüzgiray çifti, 11 yaşındaki kızları Defne Tüzgiray ve 8 yaşındaki oğulları Demir Tüzgiray, yangında yaşamını yitirdi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen trajik yangında, Adanalı Mert ve Duygu Doğan çifti, çocukları Mavi ve Doğa Doğan ile birlikte yaşamını yitirdi. Mert Doğan, yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapıyordu ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşıyordu.Doğan ailesinin perşembe günü Adana'da düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.
Eski Orduspor kulüp başkanı ve Sözcü Gazetesi yazarı 59 yaşındaki Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen, kızı Ala Dora Türkmen ve oğlu Yüce Ata Türkmen hayatını kaybetti.
sınıf öğrencisi olan Ala Dora Türkmen'in okuduğu SEV Amerikan Koleji, sosyal medya üzerinden yayımladığı başsağlığı mesajında, "Öğrencimizi her zaman güzel anılarıyla hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.
Yangında hayatını kaybeden Nedim Türkmen'in diğer kızı Pelin Türkmen’in ise Kartalkaya'da bulunmadığı öğrenildi.
THY’de destek çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi hayatını kaybetti. Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve ailesinden dokuz kişiyle tatil için Kartalkaya'ya gitmişti.
Yangının ardından Zehra Sena Gültekin'in annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi. Gültekin ve ailesi, yangında hayatını kaybetti.
Zehra Sena Gültekin, AK Parti Bolu 22. dönem milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucu Üyelerinden Hatice Güner'in kızıydı.
Michelin yıldızlı şef Eslem Uyanık hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Uyanık, otelde aşçı olarak çalışıyordu.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eslem Uyanık... 21 yaşında Aşçı. Bolu Kartalkaya'da çalıştığı Grand Kartal Otel'inde 03.30 sularında çıkan yangında hayatını kaybetti. Kayserili..." ifadelerini paylaştı.
Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla genç yaşta büyük bir kariyer inşa etmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık eğitimi alarak, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok seçkin restoranda görev aldı. Uyanık, en büyük başarısını dry age balık konseptiyle elde etti ve görev yaptığı Amavi Alaçatı, Michelin Rehberi'ne girmeyi başardı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, yüzme şubesinin başarılı sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın ölüm haberini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kulüp, Vedia Nil ve Ferda Apak’ın kaybı nedeniyle başsağlığı dileyerek, ailelerinin ve sevenlerinin acısını paylaştı.
Ayrıca, Fenerbahçe yönetimi Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Keşanlı iş insanı Şaban Filiz'in kızı Burcu Filiz Güngör, damadı Kıvanç Güngör, torunları Pelin ve Kerem Güngör, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler arasında yer aldı.
İELEV Okulları, öğrencileri Pelin Doğan ile annesi Burcu Güngör, babası Kıvanç Güngör ve kardeşi Kerem Güngör’ün ölüm haberini duyurdu
Bolu'daki otel yangınında 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu' da yaşamını yitirdi. Babası, kızının ölüm haberini alarak Mardin'den Bolu'ya gitti. Ancak hastane önüne geldiğinde, büyük bir acı ve şok yaşayan baba kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Nöroloji uzmanı 44 yaşındaki Dr. Ahmet Çetiz, öğretmen eşi 40 yaşındaki Habibe Çetiz, ikiz çocukları 11 yaşındaki Sedat ve Vedat ile 9 yaşındaki küçük çocukları Esat Çetiz hayatını kaybetti.
Tatil için bölgeye giden 51 yaşındaki Yılmaz Sarıtaş, 15 yaşındaki kızı Nehir Sarıtaş ve 13 yaşındaki oğlu Doruk Sarıtaş hayatını kaybetti. Yangın sırasında, 9. katta konakladıkları odada yakalanan aile, baba Yılmaz Sarıtaş’ın iki çocuğuyla birlikte 4. kata kadar inebildi. Ancak yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek yaşamlarını yitirdiler.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın da hayatını kaybetti.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın hayatını kaybetti. Yangında ağır yaralanan baba Hilmi Altın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Türk Pedodonti Derneği, Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Meslektaşımızın ve sevgili kızının ani kaybı, tüm camiamızı derinden üzmüştür. Merhumeye ve kızına Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz.”
Galatasaray’ın eski kürek sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybetti. Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. Bolu Çimento Şubesi Fabrika Direktörü olan Doğan için, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımlandı.
Çimento şirketi Vicat Türkiye, AR-GE ve Kalite Direktörü Ayşemin Elif Doğan ve kızı Ayşe Maya Doğan’ın Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 yaşındaki aşçı Esra Nazik'in, Akdeniz Üniversitesi Turizm Gastronomi Bölümü’nden 2022 yılında mezun olduktan sonra 1 ay önce işe başladığı öğrenildi. Nazik’in babası Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirtti. Esra Nazik'in yakın arkadaşı Erhan Yıldız ise, yangından haberdar olduktan sonra yardım çağrıları yaptığı ancak bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti.
Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi, Bolu Kartalkaya’daki otelde konakladıkları sırada yangına uykularında yakalandılar. Aile panik içinde otelden çıkmayı başardı, ancak korkuyla farklı bir yöne kaçan 17 yaşındaki kızları Özüm Karataşlı hayatını kaybetti.