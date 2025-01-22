Aileler yok oldu! İşte Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenler

TED Ankara Koleji ve TED İstanbul Koleji'nden yapılan açıklamalarda, trajik olayda öğrencilerin ve ailelerinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

TED Ankara Koleji, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TED İstanbul Koleji ise aynı yangında 9. sınıf öğrencileri Alican Boduroğlu ve Elif Nas Boduroğlu ile anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.