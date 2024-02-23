Alev ve kalp emojisi attı! Hapis cezasıyla yargılandı
Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte tartışmalar da arttı. Sosyal medyada tanımadığı bir kadına kalp ve ateş emojileriyle 'taş mısın mübarek' mesajı gönderen kişi, bu iletiyi 'cinsel taciz' olarak değerlendirildi.
Sosyal medyada tanımadığı bir kişiye kalp ve ateş emojisi attıktan sonra 'taş mısın mübarek' mesajı atan kişiye taciz davası açıldı.
Diyarbakır'da tanımadığı bir kadına mesaj atan ve "cinsel taciz" suçlamasıyla karşı karşıya olan M.Ş.A. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Müşteki Z.Y'nin (30), 28 Kasım 2023'te sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafına kalp ve alev emojisi ekleyerek "taş mısın mübarek" mesajı atan kişi hakkında, avukatı Doğan İpek aracılığıyla şikayetçi olduğu belirtiliyor.
Sanık M.Ş.A'nın Konya'da yaşadığı tespit edilmiş ve emniyetteki ifadesinde, mesajı atma amacının kimseyi taciz etmek veya rahatsız etmek olmadığını, mesaja yanıt gelmeyince bir daha mesaj atmadığını ifade etmiş.
Sanık M.Ş.A'nın Konya'da yaşadığı tespit edilmiş ve emniyetteki ifadesinde, mesajı atma amacının kimseyi taciz etmek veya rahatsız etmek olmadığını, mesaja yanıt gelmeyince bir daha mesaj atmadığını ifade etmiş.