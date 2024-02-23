Alev ve kalp emojisi attı! Hapis cezasıyla yargılandı

Sosyal medyada tanımadığı bir kişiye kalp ve ateş emojisi attıktan sonra 'taş mısın mübarek' mesajı atan kişiye taciz davası açıldı.



Diyarbakır'da tanımadığı bir kadına mesaj atan ve "cinsel taciz" suçlamasıyla karşı karşıya olan M.Ş.A. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.