Almanya Türk basını üstadını kaybetti

Frankfurt’ta düzenlenen ‘Karnaval Yürüyüşü’ne katılan Canbolat’ın başka bir habere yetişmek için aracıyla hareket ettiği, arabadan indikten sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

45 yıldır basının her kademesinde görev alan Mehmet Canbolat 22 Mart 1957’de Tarsus’ta dünyaya geldi. 1980 öncesi Türkiye’nin siyasi ortamı nedeniyle Almanya’ya yerleşen Canbolat gazeteciliğe Milliyet gazetesinin Avrupa bürosunda devam etti.

30 yılı aşkın bir süredir ‘Hessen Toplum’ gazetesini çıkaran Canbolat, ‘Toplum24 TV’ kanalı üzerinden de video haberler yayınlıyordu. Canbolat haberleriyle Almanya’da yaşayan Türk toplumunun hak ve hukuku için yürütülen mücadeleler de yer aldı. Sahibi ve yönetici olduğu yayın organları bu mücadelelerin savunucusu oldu.

Ulusal Kanal'a defalarca bağlantılar yapan Canbolat, ulusal.com.tr'nin de yazarları arasında yer aldı.

Çalışkanlığı, sevecenliği ve bilge kişiliğiyle, milli konulardaki duyarlılık ve duruşuyla çevresinde sevilen Canbolat’ın kaybı Türk toplumunda büyük üzüntüye yol açtı.

Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosluğu da Canbolat'ın vefatı nedeniyle bir taziye mesaj yayınladı. Sosyal medya yoluyla duyurulan mesajda, "Görev bölgemizin önde gelen gazetecilerinden Mehmet Canbolat'ın vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

67 yaşında yaşamını yitiren Canbolat evliydi ve bir çocuk babasıydı. Mehmet Canbolat ailesinin isteği üzerine 20 Şubat Salı günü düzenlenecek cenaze merasiminin ardından Langen'de toprağa verilecek.

Canpolat'ın ani kaybı nedeniyle üzüntülerimizi bildiriyor, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.